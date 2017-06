La Junta amplia plazo y colectivos y flexibiliza requisitos para llegar a cerca de 3.000 parados con las ayudas de 426 euros

Junta y agentes económicos y sociales quieren resucitar el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), la ayuda de 426 euros durante seis meses para parados sin prestación, tras las exiguas cifras que se registraron el año pasado. Para ello ampliarán el plazo de presentación de solicitudes, flexibilizarán los requisitos, extenderán los posibles beneficiarios y divulgarán el programa.

La orden con las bases de la convocatoria de este año se aprobó el pasado jueves en el seno del ECyL, lo que supone que el Ejecutivo autonómico las publicará en 15 días y convocará las ayudas a finales de junio, en una línea que estará dotada con 7,5 millones y prevé llegar a un colectivo próximo a las 3.000 personas, cuando en 2016 apenas se beneficiaron 200 y el desembolso, con una cuantía similar prevista fue de apenas medio millón de euros.

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León, Saturnino Fernández, recordó, en declaraciones a Ical, que el año pasado fue un «fracaso» porque la convocatoria salió a principios de julio y el plazo de solicitud duró 25 días. «No se enteró la mayor parte de la gente que podía solicitarla», lamentó. En este sentido, explicó que este año acordaron que la convocatoria se extenderá durante tres meses y además, y que se comunique a todos los posibles beneficiarios por carta, junto a acciones de difusión de los apoyos. «La idea es llegar al máximo posible, como en las convocatorias de 2015 y 2014, cuando fue un éxito, con 1.750 y 3.700 familias beneficiadas», concretó.

Fernández destacó que hay tantas ayudas en esta línea como el Prepara o el PAE estatales que «no es fácil combinarlas», pero aclaró que su objetivo no es sustituir los programas nacionales, sino complementarlos con unos apoyos autonómicos con los que no cuenta ninguna otra autonomía. «Esto no es obligatorio y sólo lo tiene Castilla y León», se felicitó. Unos apoyos que defendió como necesarios cuando todavía hay en la Comunidad, 90.000 personas inscritas en el desempleo que no cobran ninguna prestación; junto a una tasa de paro muy alta.

La orden, a la que tuvo acceso Ical, incluye cuatro grupos de beneficiarios, entre los que se incluye como novedad los que hayan agotado el Programa para la Activación para el Empleo (PAE), los 426 euros del Estado para parados sin prestaciones, que se puso en marcha el 15 de abril de hace dos años.

Asimismo, también podrán acceder a estos apoyos los que hayan agotado el Plan Prepara, la ayuda estatal de 400 o 450 euros durante seis meses para desempleados de larga duración o con responsabilidades familiares. En este sentido, en convocatoria anteriores se incluían los que la habían consumido el apoyo en las tres ediciones anteriores (cada seis meses se renueva) y en ésta se amplía a cinco, es decir, en los 2,5 años pasados. Saturnino Fernández explicó que en la práctica se pretende repescar a todos aquellos que se quedaron fuera la convocatoria del año 2016. «Pretendemos arreglar el desaguisado del año pasado», sentenció.

Asimismo, podrán acogerse a estos apoyos los autónomos desempleados que hayan agotado la ayuda económica por cese de actividad; y los mayores de 55 años sin prestación o subsidio desde el 1 de enero de 2014.

Más flexibilidad

En cuanto a la flexibilización de las condiciones para acceder a estos apoyos, cabe destacar que se incluirá a los que hayan agotado sus prestaciones hasta la fecha de finalización de la convocatoria, es decir, dentro también del plazo para presentar la solicitud, y no hasta su publicación inicial. En la práctica supone que se amplía el plazo tres meses.

Además, se rebajan los requisitos de inscripción en el servicio de Empleo «de forma importante», y los del Prepara tendrán que haber estado seis meses, cuando antes era de un año, lo mismo que para los del PAE y los autónomos; mientras que los mayores de 55 años pasan a un año, cuando antes eran dos.

Junto a esta reducción del plazo de inscripción, también se flexibiliza este requisito para aquellos que hayan trabajado durante un pequeño periodo en esos meses. En este sentido, en las convocatorias precedentes si una persona trabajaba quince días y por tanto se borraba de la oficina de Empleo, se le quitaba la antigüedad de inscripción, pero ahora se permite estar empleado hasta tres meses sin que se tenga en cuenta para este requisito.

Por lo demás, se exige al posible beneficiario que no compute mensualmente rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. Además, los participantes en el programa deberán asumir las acciones de orientación, formación y programas de empleo que determina el ECyL y «buscar activamente empleo».