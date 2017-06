Tudanca reitera que Herrera «debe dimitir» por su responsabilidad ante los casos de corrupción que se relacionan con Castilla y León

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, insistió este viernes que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, “debe dimitir” ya que considera que tiene responsabilid en la designación de altos cargos de su Gobierno que se han visto relacionados en casos de presunta corrupción.

En este sentido, calificó de “bobadas” la intervención de Herrera ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ya que considera que intentó esquivar sus responsabilidades ante el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se señala al ex secretario general de la Consejería de Economía y ex viceconsejero, Rafael Delgado, como el epicentro de la conocida como trama eólica, a través de la que cobraría comisiones ilegales..

Mañueco e Ignacion González

Tudanca relacionó esta cuestión con una grabación realizada en el marco de la Operación Lezo y conocida en la que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguraba que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, habría prometido a la socia de su esposa la gestión de tres guarderías municipales en la ciudad. En este sentido, calificó de “insuficientes” las explicaciones de Fernández Mañueco, quien ayer negó haber hecho promesa alguna y explicó que las guarderías en cuestión no están adjudicadas. “Quien le señala no es un cualquiera, sino un peso pesado del PP, el expresidente de la Comunidad de Madrid. Y no señala a un cualquiera, sino al sucesor de Herrera en el PP de Castilla y León y actual presidente del Comité de Ética y Garantías en el PP de Rajoy”, advirtió Tudanca.

“Son ya demasiados casos aislados y nadie en el PP de Castilla y León asume responsabilidades”, afirmó Tudanca, quien lamentó que “se siga manchando y avergonzando el nombre de Castilla y León”. Asimismo, y a tenor de los hechos, subrayó que “el nuevo PP es igual de responsable que el viejo PP materia de corrupción”. "Lo que está pasando en esta Comunidad no tiene nombre”, sostuvo el líder socialista poco antes de entrar al acto de clausura del XI Congreso de CCOO en Castilla y León.