No, el examen de Historia de la Selectividad no cambia

El malentendido lleva al rumor. Según Robert Knapp, el rumor se define como «una declaración destinada a ser creída, que se vincula con la actualidad y se difunde sin verificación oficial». Y cuanto más se difunde, especialmente en los tiempos de las redes sociales y el whatsapp, más cerca se está de crear un bulo de consecuencias imprevisibles.

El rocambolesco giro del examen de Historia de España de la EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad, la nueva Selectividad) ha partido, según parece, de un malentendido. O de varios. Para acabar, en fin, sin cambios. El examen de Historia es el mismo que había y se basa en el temario que estableció el Ministerio de Educación.

> Propuestas de examen. Los coordinadores de cada materia en las universidades públicas de la región se reúnen y presentan cuatro propuestas de examen. Esas propuestas se elevan a la COEBAU, que es la que decide cuál de ellas se utilizará como examen.

> Las recomendaciones. Uno de los coordinadores del examen de Historia, el de Valladolid, mantuvo una serie de reuniones «virtuales o presenciales» con los profesores de la materia en los institutos de las provincias que dependen de él, Valladolid, Soria, Palencia y Segovia. Se celebraron los días 19 y 20 de abril y en ellas les trasladó «algunas recomendaciones sobre las convocatorias de junio y septiembre de 2017, con el propósito de ofrecer cierta dosis de tranquilidad y seguridad a profesores y alumnos», según consta en una carta escrita, según parece, por este mismo docente. Eran recomendaciones genéricas sobre aquellos temas que podían ser más relevantes ante el examen.

Es entonces cuando surge el rumor. De esas recomendaciones se colige que «se ha filtrado el examen».

> Segundas propuestas. Según la versión de este profesor, la Junta y la Universidad de Salamanca –que se encarga de coordinar la prueba a nivel autonómico este año– deciden entonces convocar una nueva reunión y modificar las propuestas de Historia de España, algo que está previsto en el caso de filtraciones de exámenes. En la citación a los coordinadores de Valladolid, León, Burgos y Salamanca no se especifica el motivo de la reunión, según alega el responsable vallisoletano, que no acude a la llamada. Entonces, explica, sin su presencia, se elaboran las nuevas propuestas de examen, de la que sale la prueba definitiva con las preguntas que se encontrarán los estudiantes. Esto, sin embargo, no es cierto, según fuentes de la Consejería de Educación, que niegan que se haya reelaborado ninguna propuesta y asegura que se mantiene el examen escogido en un primer momento.

Desmentido rumores de cambios en examen de #Historia de España en la #EBAU:

¡¡NADA HA CAMBIADO, NI EN HISTORIA NI EN NINGUNA OTRA MATERIA!! pic.twitter.com/tnoRixf5xf — Educación JCyL (@educacyl) 1 de junio de 2017

> Anula las recomendaciones. El coordinador de Valladolid, ante el rumor de que se ha variado el examen, avisa a los centros de que anulen las recomendaciones que les hizo, puesto que desconoce si las nuevas propuestas siguen la misma línea de las primeras o no. De ahí, algunos alumnos y profesores se quejan de que ahora haya que estudiarse los noventa temas, los noventa ‘estándares de aprendizaje’ previstos en un principio, y no focalizarse en los temas más relevantes. Esto, en puridad, no es así, puesto que el temario debería haberse visto al completo.

EBAU El examen de Historia Los temarios. Las matrices de especificaciones con los contenidos de los exámenes para la EBAU se encuentran en la página web de la Consejería de Educación. Pincha aquí. Historia de España. La matriz incluye 90 posibles preguntas o temas –llamadas estándares de aprendizaje– relativas a cinco bloques de contenidos. Cada bloque tiene un porcentaje de puntuación asignado que oscila entre el 15% y el 25%. La cantidad de estándares es similar a otras asignaturas como Historia del Arte o Geografía. Pincha aquí. Prueba cero. La Consejería de Educación publicó unos ‘modelos cero’ de examen que están disponibles en su web y responden al patrón que seguirán las pruebas. Aquí tienes el modelo nuevo y aquí el modelo antiguo (ojo, ya no es válido).

En la práctica, sin embargo, en la Selectividad siempre ha habido estrategias para intentar ayudar a los estudiantes a centrar sus esfuerzos y obtener mejor nota. Hace veinte años, algunos institutos se limitaban a impartir, en Historia del Arte, todos los temas hasta Grecia y Roma, obviando el resto hasta el arte contemporáneo, que ni se mencionaban. Eso era porque a la hora del examen una opción siempre se limitaba a los contenidos hasta Grecia y Roma, mientras que la otra siempre abarcaba desde entonces hasta la edad contemporánea.El currículum ‘obligaba’ a ver todos los temas, pero en realidad en algunos centros no ocurría así porque tácitamente las dos opciones de examen no mezclaban los temas de esas dos mitades.

Del mismo modo, en Historia no se preguntaban los últimos temas, como la Transición, porque los profesores se quejaban de que la densidad del currículo les dejaba sin tiempo para impartirla en condiciones adecuadas.