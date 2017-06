El festival de la estética alternativa

El Festival Música Diversa afronta su segundo fin de semana de directos en varios rincones de la ciudad. El viernes 2 de junio, a las 21 horas, el grupo de rock El Sombrero del abuelo estará en Jardín de los Zuloaga, acompañado del punk segoviano de Non Asinum. Cierra noche en el Clandestino Dj Rastas. La tarde del sábado 3, tendrá como protagonistas a las mujeres. Las tres bandas que podrán escucharse tienen representación femenina sobre el escenario. La londinense Shirley Davis & The Silverbacks, cuya música desprende soul y un toque de afrobeat. La banda gallega Agoraphobia, quinteto femenino de punk rock de alto voltaje, y Piratas do Capidaribe, formación con influencias variadas que confluyen en la música de raíz brasileña. Entre conciertos, sesiones de El Virginiano y Comediscos. Cierra la noche sesión de Benditas Agüjetas en Café Clandestino.