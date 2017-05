Herrera: «Me encuentro entre los más interesados en que la Justicia esclarezca los hechos. En la Justicia confiamos»

Directo 2592326 2

Juan Vicente Herrera insiste en que se encuentra entre «los más interesados» en que se esclarezca la presunta trama de las eólicas que analiza una comisión específica en las Cortes de Castilla y León y en la que se investiga sobre un presunto desvío de 80 millones de euros en concesiones por la construcción de parques eólicos en la comunidad. El presidente comparece en la comisión desde las diez de la mañana y ha empezado su intervención pidiendo «perdón por anticipado» ante las condenas que puedan derivarse de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción acerca de autorizaciones de parques eólicos, que ha enmarcado en una potencial «corrupción de personas». «En nombre de la Junta debo pedir perdón por anticipado por la trama eólica. Me alegro de que la Justicia esté actuando».

Minutos después, el presidente ha insistido en que no se trata de una corrupción institucional y que «los fondos públicos de la Junta no se han visto afectados y no ha habido malversación de dinero público» y en ese sentido, Herrera ha advertido de que la propia jueza «ha asegurado que no hay afectación del dinero público por las eólicas». «Estaríamos ante un caso de corrupción de personas y no de corrupción de instituciones», ha apuntado.

Posteriormente el presidente ha asegurado que la Junta de Castilla y León no ha recibido aún la querella de la Fiscalía Anticorrupción y que tiene conocimiento de todos los hechos «a través de los medios de comunicación», aunque después ha puntualizado que «de confirmarse los presuntos delitos difundidos por los medios, estaríamos ante unos hechos muy graves». No obstante, insiste en todo momento en que la Junta ha colaborado con la Fiscalía y que «hasta ocho veces» se le ha enviado información. Respecto a los presuntos implicados en la trama liderada por el exviceconsejero Rafael Salgado, Herrera no se ha resistido a compartir que «causan especial alarma» y preocupación las informaciones referidas a algunos de ellos como Alberto Esgueva Gutiérrez porque «nunca fue alto cargo» de la Junta.

Atraer inversiones

En su discurso, el presidente ha justificado que la política eólica de la Junta «buscó promover mayor industrialización de Castilla y León y evitar especulación» y que el desarrollo de la energía eólica ha contribuido a atraer inversiones y crear empleo en Castilla y León. En ese sentido, ha ratificado como «un acierto» impulsar el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León y ha tildado de «barbaridad que se haya dicho que la normativa regional de las eólicas estaba diseñada para cometer actos ilícitos». Castilla y León, ha insistido el presidente, «ha sabido» aprovechar el impulso de la energía eólica para el desarrollo industrial.

Por último, el máximo dirigente del Gobierno regional ha defendido la tramitación de los permisos y ha explicado que las licencias eólicas investigadas se habrían obtenido «aprovechándose de un procedimiento administrativo legal». El procedimiento administrativo para la licencias eólicas «es muy complejo, pero a la vez muy garantista» aunque Herrera entiende que «a la vez es imposible detectar en ello los movimientos injustificados de dinero que investiga la Justicia».