Feijóo asegura que gestos como la retirada de Herrera «muestran la grandeza de la política de España»

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo no ha querido perderse la despedida de su amigo Juan Vicente Herrera como presidente del Partido Popular de Castilla y León y le está acompañando en Valladolid en el XIII Congreso Regional del PP. El político gallego ha comenzado su intervención tirando de ironía al destacar que existen varias razones para estar hoy en Valladolid. «Debía estar aquí hoy porque le debo mucho a Castilla y León. En los Maristas de León me enseñaron a jugar a balonmano, a levantarme a las 7:30 con 10 años, a estudiar dos horas diarias y a vivir con muy poca calefacción en invierno».

«Estoy aquí -ha añadido- porque en política, cuando ni Herrera ni yo militábamos, esta tierra dio excelentes políticos: Posada, Lucas, Aznar y tenía que estar aquí para mostrar mis respetos al nuevo presidente de este partido, Alfonso Fernández Mañueco. Es una persona clave en el PP nacional», ha dicho Feijóo de Mañueco. «Es además el secretario de Disciplina del PP y este señor es el que resuelve los expedientes: Con este tipo de personajes hay que llevarse siempre bien por si acaso», ha agregado Feijóo entre sonrisas de los asistentes.

«Y Estoy aquí para relacionarme bien, estar entre gente importante, entre gente que manda. En Génova, manda Castilla y León. El Maíllo y este de Ávila (dijo, señalando a Pablo Casado). ¿Y en el Gobierno? Cuando quiero ver a un ministro, bajo a Castilla y León. Si quieres ver un ministro has de venir a Castilla y León», ha agregado entre aplausos de los más de 1.300 asistentes al congreso regional popular.

En el momento de la despedida de Herrera, Feijóo ha añadido que había una circunstancia que le desaconsejaba estar hoy aquí: «Que Herrera no hiciese el discurso de presidente regional del PP. No me hizo caso. Pero la decisión de hoy es de enorme trascendencia, no solo para el PP, sino para la política. Fijáos como están las casas de los partidos vecinos y cómo la nuestra. Cuánta grandeza hay en el PP y cuánta miseria en los de enfrente: La grandeza del PP de Castilla y León y de España y la grandeza de la política española se la debemos a personas como Juan Vicente Herrera», ha exclamado el presidente de Galicia, quien ha resaltado que es complicado «ser un político invicto -¿Cuántos dirigentes dejan la Presidencia sin haber perdido nunca?- y ser un caballero: solo uno de cada cien lo consiguen. Es el caso de Herrera».

Feijóo se ha atrevido a dar dos consejos a Alfonso Fernández Mañueco: El primero, «mantener la unidad del partido. No hay más valor para el presidente que mantener unido al partido». Y el segundo, «que desde el partido siempre, siempre hay que apoyar al Gobierno», ha agregado Feijóo antes de finalizar en clara alusión a la bicefalia que se genera desde hoy en el PP, con Mañueco al frente del partido regional y Herrera, al frente de la Junta.