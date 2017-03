Pasión y dolor del amor

Music Has No Limits (MHNL) ya ha hecho vibrar a New York, Miami, Madrid, México, Milán y Barcelona en menos de un año, y ahora llega a Valladolid, en una única cita. El mayor espectáculo creado en Españ̃a con el mejor talento internacional, MHNL, rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento. MHNL ofrece shows intensos, que exploran y renuevan los hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, The Police… Tus canciones favoritas interpretadas por genios de todas las disciplinas artísticas unidos en un mismo escenario, fusionando ópera, rock, house, música clásica, dance, gospel, jazz…Saltarás, gritarás, bailarás, reirás en un universo abierto en donde todo puede suceder. Un fenómeno de luz, color y efectos. Lleno de sorpresas, de energía, divertido, transgresor, MHNL borra todos los límites y cánones de la música, convirtiendo cada una de sus actuaciones en una vivencia irrepetible. Sábado, a las 21:00, en el Teatro Carrión.