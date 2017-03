Herrera defiende la «libertad y autonomía» de Mañueco para hacer su equipo y anuncia que le apoyará «como si fuera ya el candidato a la Presidencia de la Junta»

El presiente del PP de Castilla y León y de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió este martes la libertad y autonomía de Alfonso Fernández Mañueco de configurar su equipo en el congreso del próximo sábado y anunció el apoyo “con todas sus fuerzas”, no sólo como presidente del partido, sino “como si fuera ya el candidato (del PP) a la Presidencia de la Junta. En este sentido, auguró que la bicefalia de los dos años que quedan por delante “será fácil” porque a ambos les vincula el programa electoral con que concurrieron a las elecciones y porque no serán competencia de cara al cartel electoral de 2019.

No obstante, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la situación de algunos de sus consejeros después de que apoyaran públicamente en el proceso de primarias a Antonio Silván, el candidato alternativo, aseveró: “El Gobierno lo nombra el presidente y estoy satisfecho del Gobierno”.

Juan Vicente Herrera, quien compareció en la sede del PP de Castilla y León en su última rueda de prensa como presidente de los ‘populares’ de la Comunidad, defendió su decisión de no concurrir a la reelección porque “era el momento más apropiado y la forma más natural y razonable del relevo” y opinó sobre el resultado: “Ha habido un mandato claro de la militancia que nos vincula a todos”, insistió. Por ello, apostó por que el próximo sábado el partido salga “reforzado y rejuvenecido” para encarar las elecciones de 2019. En este sentido, aseguró que “lo lógico” es que Alfonso Fernández Mañueco sea el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, si bien matizó que será algo que deberán decidir los militantes y la dirección del partido, aunque él se comprometió a trabajar para el salmantino como si fuera ya el candidato.

Por ello, adelantó que su principal papel en el partido será ahora ponerse “a las órdenes” de Fernández Mañueco, a quien se refirió varias veces como “mi presidente”, y reforzar los cauces la coordinación entre el Gobierno y el PP, ya que reiteró categóricamente su intención de permanecer, “en principio”, al frente del Ejecutivo los dos años que quedan de legislatura. “Lo normal, lo que quiero, lo que es mi voluntad, lo que estamos trabajando y poniéndonos de acuerdo Alfonso Fernández Mañueco y yo es convivir, lo que llaman bicefalia, hasta 2019”, remarcó.

Según apuntó esta relación será “fácil” ya que existe “un contrato con la ciudadanía”, en referencia al programa electoral, “que no se puede tocar y sobre el que es fácil ponerse de acuerdo” que debe vincular a ambos y porque entre los dos existe una conocimiento profundo y una relación de amistad. “Y también porque yo no soy competencia de nadie en 2019: tengo que facilitar al máximo la llegada de Alfonso y que en 2019 consiga lo que yo no conseguí en 2015, aunque sí anteriormente, que es la mayoría absoluta”, relató para concluir: “yo no voy a ser ningún obstáculo, sino que voy a dar facilidades y ayudar”.

«Un hombre de partido»

Sobre Alfonso Fernández Mañueco, el todavía presidente del PP dijo que es una persona de su confianza, del que se siente “orgulloso”, al que conoce bien y que “siente pasión por el partido”. “Es un hombre de partido más de lo que lo he sido yo nunca”, aseveró. En este sentido, señaló que el nuevo presidente “merece libertad y autonomía” para conformar su propio equipo y valoró la decisión de Antonio Silván de reconocérselo, si bien se mostró convencido de que Fernández Mañueco “es el primero que siente la responsabilidad” de mantener la “unidad, integración y fortaleza” del partido.

Asimismo, aún rechazando “la tentación” de aconsejarle , Herrera le pidió “que siga cuidando al grupo autonómico”. “Esto es el PP de Castilla y León y yo quiero mucho a nuestros compañeros al frente de los ayuntamientos y diputaciones y también tengo admiración por los diputados y senadores, pero el meollo es el grupo autonómico y, por extensión, debemos ser consistentes y coherentes con el programa electoral que es con el que nos tenemos que vestir: él como presidente del PP y yo como presidente de la Junta”, explicó.

En este sentido, preguntado sobre posibles cambios en la Portavocía del Grupo Parlamentario, Herrera recordó que es competencia del nuevo presidente, aunque se mostró convencido de que le pedirá su parecer: “Mi opinión es muy positiva de la dirección del Grupo Parlamentario, de todos y no sólo del portavoz” señaló.

Expresión de libertad

A preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta se pronunció sobre algunos episodios que levantaron cierta polémica en el proceso de primarias como el posicionamiento de algunos de los consejeros del Gobierno a favor de Silván. En este sentido, defendió que se trató de “la sana expresión de la libertad” de opinión de estas personas como militantes y señaló que como tal “tienen derecho a hacerlo”, al tiempo que recordó que también mostraron en público el sentido de su voto algunos presidentes provinciales del partido, posiciones, dijo, que acoge “con absoluto respeto”.

No obstante, quiso dejar claro que está “orgulloso” de cómo se ha desarrollado el proceso, del que dijo que “no tiene marcha atrás” y que ha demostrado “que dar la voz a los afiliados tenía sentido porque el nuevo presidente llega con un caudal inapelable de apoyos”.

Interrogado también por presuntas suspicacias entre él y el partido por sus opiniones críticas con algunas decisiones del Gobierno nacional, Herrera negó cualquier distanciamiento y en tono irónico señaló: “Yo no soy de los que presume de hablar todas las semanas con el presidente nacional”, en referencia a Rajoy. No obstante remarcó que no se arrepiente “de haber levantado la voz” contra algunas decisiones y considera que haberlo hecho tiene como consecuencia que ahora “se respeta más a Castilla y León”, si bien admitió que en algunos momentos se ha sentido “no escuchado” por parte de su partido.

Relación con Maíllo

Respecto a su relación con el coordinador nacional del partido, Fernández Martínez Maíllo, al que calificó de “un gran presidente del PP de Zamora”, ha sido “siempre correcta” y negó que haya tensiones, si bien recordó el aserto de Alfonso Guerra, según el cuál la política no es un club de amigos, “sino de personas que colaboran en un proyecto”, matizó.

No obstante, advirtió de que su vínculo personal y político más intenso es con Mariano Rajoy. “Yo siempre que le he llamado, y hablo con frecuencia para muchas cosas, ha sido mi cómplice porque aunque no haya compartido algunas ha sido el primero en conocerlas”. En este sentido, reveló que cuando pidió al presidente nacional que se mirara en el espejo - “ahora se lo pediría con más motivo porque el primero que se ha mirado soy yo”, aseguró- una de las primeras personas que le llamó fue el propio Rajoy “y no para reñirme precisamente”.

Herrera anunció que se mantendrá en el Comité Ejecutivo de la formación pero rechazó categóricamente la posibilidad de ser presidente de honor del PP, tal y como solicita el PP burgales: “El mayor honor es ser militante del PP de Burgos y del PP de Castilla y León… y presidente de la Junta dos años más”.

En una comparecencia con cierto aire de nostalgia, y echando la vista atrás, recordó las campañas electorales que ha vivido desde “el entusiasmo” de la de 2003, con la “fuerza” de 2007, una organización que dijo “tendrían que recoger en un libro”; el resultado “anómalo” de 2011, cuando obtuvo 53 procuradores, a las “dificultades personales y políticas” de la última de 2015. Asimismo recordó la dureza y tristeza de las muertes del entonces secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santos Villanueva, “un mazazo”, y la “tragedia” de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

Del mismo modo, recordó cómo insistió en varias ocasiones a Rajoy de que debía ir concluyendo ya su etapa al frente del partido y de la Junta y cómo siempre le convenció de que continuara, si bien señaló que ya en el Congreso Nacional del mes de febrero habló con el presidente nacional para sugerirle que introdujera en el Comité Ejecutivo a Alfonso Fernández Mañueco -que ya estaba- y a Antonio Silván, apuntando que eran “dos claras personas” que podían sustituirle y, por último, cómo un “no insistiré más” de Mariano Rajoy ante la negativa de Herrera a continuar dio paso al proceso de primarias y al relevo que se producirá el próximo sábado.