En gayumbos y tacones

Rockin’ Hellfire son Zlatko Tudja, Luis Prieto, Dani del Amo(Sr. Jabalí) y Mariano Iglesias, forman esta banda salmantina de Teddyboy rock & roll. Desde 2011 llevan pisando escenarios de toda España y parte de Europa en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra. Han acompañado a leyendas del rockabilly como Cliff Edmonds (The Avengers) y Graham Fenton (Matchbox). En 2016 han lanzado su primer trabajo discográfico titulado “Follow us to the fiery depths of hell”. Celso piano Killer ha formado parte de varias formaciones de Rock and Roll, Rockabilly y rhythm and blues en Valencia, como Whisky a go go, The Hawks, Ballroom Dealers. En la actualidad, es cantante y guitarrista de “Racers” una banda en formato trío Rockabilly, que compagina con colaboraciones al piano con otras bandas como Rockin Hellfire o Cat Club y con un tributo a Jerry Lee Lewis llamado, “Lousiana Killer”.