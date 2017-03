Los portavoces parlamentarios de Podemos, Ciudadanos (C's) e Izquierda Unida (IU) registraron una iniciativa parlamentaria para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro en la Comunidad con el ánimo de “depurar” las responsabilidades políticas en el “agujero negro” y “saqueo” de las extintas entidades. Tanto Pablo Fernández como Luis Fuentes y José Sarrión se mostraron esperanzados en que el Partido Socialista y el Partido Popular no se opongan a la puesta en marcha de este órgano, pero también que el PP cumpla con el compromiso alcanzado con C's de que la creación de una nueva comisión en las Cortes no sería presidida por un procurador del grupo mayoritario y así recaer en la formación morada.

Fernández aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que se trataba de un día “muy importante” para Castilla y León porque la comisión servirá para investigar el “saqueo y expolio” de las cajas de la Comunidad. “Es crucial para la lucha contra la corrupción en la región y hoy se abre la caja de pandora por lo que mucha gente estará intranquila pero es fundamental para que la Comunidad sea un poco más transparente”, aseveró. Reconoció que el grupo de Podemos tenía “especial interés” en arrancar la comisión al considerar que “se ha cercenado y laminado”, con la connivencia de los partidos políticos, sindicatos y otros agentes, el “potente” músculo financiero público de Castilla y León.

En el mismo sentido, se pronunció Luis Fuentes, de C's, quien consideró que las cajas de ahorro fueron un “agujero negro” donde se dilapidaron miles de millones de euros. “No estaban gestionadas por banqueros profesionales sino por políticos, por lo que es necesario depurar las responsabilidad de los cargos públicos de la vieja política como PP y PSOE que estaban al frente de las cajas”, afirmó.

Por su parte, el procurador de IUCyL, José Sarrión, destacó que la comisión de investigación tiene “mucho sentido” porque su formación lleva seis años “combatiendo” en los tribunales contra la gestión de las cajas de ahorro en la Comunidad, al personarse como acusación particular en los juicios abiertos contra Caja España y Caja Segovia. De ahí que anunciara que Izquierda Unida pondrá su experiencia en los juzgados al servicio de la comisión en las Cortes.

Pablo Fernández lamentó que los ahorros de los castellanos y leoneses vayan a parar a otros territorios pero también que miles de usuarios se vieran perjudicados por las “maniobras” de las cajas como el caso de los preferentistas. “La comisión de investigación será determinante para depurar las muchas y muy graves responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales se juzgarán en los tribunales y las Cortes deberán analizar el papel que jugaron los políticos en los consejos de administración de las cajas”, rubricó. También se refirió a los miles de empleos perdidos en las antiguas seis entidades.

Presidencia para Podemos

El líder de la formación morada en la Comunidad esperó que el PP y PSOE no tengan la voluntad de “bloquear y cercenar” la creación de la comisión de investigación y antepongan los intereses de la ciudadanía a intentar “tapar las vergüenzas” de sus propios partidos políticos. Por último, Fernández se posicionó para que su grupo presida la comisión, una vez que cuenta con el apoyo de Ciudadanos que, precisamente, tiene un acuerdo con el PP para que la próxima investigación en las Cortes no contara con un procurador popular al frente.

Preguntado por la posición que adoptará el Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Fernández recordó que aprovechó la reciente Junta de Portavoces celebrada en Salamanca para hablar con Luis Tudanca. “No han sido nada proactivos y no han demostrado mucho interés y lo único que han dicho es que no se iban a oponer a la formación de la comisión de investigación, por lo que espero que sea un aliado. Confío en la voluntad regeneradora del PSOE para sacar a la luz toda la verdad aunque puede haber gente de su partido que salga salpicada”, afirmó.

Por contra, expresó sus dudas con el Partido Popular para que ceda la presidencia de la comisión. “Después de dos años en las Cortes, he aprendido que no se puede confiar en el PP y que no tienen mucha palabra”, expresó. En todo caso, realizó un llamamiento a Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco para que cumplan lo acordado con Ciudadanos. “El hecho de que Podemos presida la comisión es esencial para trabajar con diligencia porque de caer en manos del PP la bloquearía 'sine die' como ha ocurrido con la investigación de las eólicas”, precisó.

Luis Fuentes recordó que Ciudadanos tiene diferencias ideológicas , “en algunos casos insalvables”, con Podemos e Izquierda Unida pero consideró que puede alcanzar acuerdos con esas fuerzas en materia de regeneración democrática. No en vano, mencionó que tanto el PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero) y el PP (Mariano Rajoy) dijeron que el rescate de las cajas no iba a suponer ningún coste para los ciudadanos pero hoy se ha demostrado que supondrá un desembolso de 60.000 millones de euros.

Responsabilidad de la Junta

Fernández reconoció que aún es pronto para hablar de posibles comparecientes pero avanzó que la comisión debería contar con los responsables de las cajas de ahorros y los miembros de los consejos de administración. También cargó contra la Junta de Castilla y León que tenía encomendada la “importante” supervisión de las entidades pero la Consejería de Economía y de Hacienda llevaron a cabo un control “desastroso”. “Es sorprendente que, hasta este momento, ninguna fuerza política exigiera esa responsabilidad política a la Junta. Por algo será”, concluyó.

A falta de las conclusiones que emanarán de la comisión de investigación de las cajas, el portavoz de Podemos mostró su deseo de “articular” un instrumento financiero público en la Comunidad para que los ahorros de los castellanos y leoneses se queden en la autonomía y para que exista un músculo para reactivar la “maltrecha” economía regional. Frente a esa opinión, Luis Fuentes se negó a algo similar porque “ya hemos visto cómo se dilapidaron miles de millones cuando las cajas estaban gestionadas por los políticos”.

Por su parte, Sarrión apuntó que la comisión no debe servir para un “intercambio de titulares ni de pugna de egos políticos” sino para esclarecer la “verdad” y para que ofrezcan explicaciones los grandes empresarios vinculados al PP y al PSOE.

Sobresfuerzo para IU

Preguntado por las palabras de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, en las que llamaba a un “análisis sosegado” de los grupos a la hora de solicitar una nueva comisión de investigación por las dificultades para compaginar ese trabajo con la participación en diez comisiones permanentes y otras dos no permanentes, el procurador de IU ironizó que le podría afectar a su salud. No en vano, reconoció que supondrá un “sobresfuerzo añadido” para los grupos pequeños pero apuntó que “en política se viene a trabajar y el número de horas no puede ser una excusa para solucionar los problemas de la Comunidad”.