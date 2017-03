El PP prevé «pulir» y «mejorar» el proceso de elección del presidente del partido

El coordinador de la Ponencia Política y de Reglamento para el XIII Congreso del PP de Castilla y León, Alfonso García Vicente, avanzó este miércoles que este documento intentará «pulir» algunos detalles y «mejorar» el proceso de elección en primera vuelta, con la votación de los afiliados, del presidente del partido, un sistema que se estrenó en la Comunidad para designar al candidato que tomará las riendas y que se aplicará en los ‘cónclaves’ provinciales.

García Vicente compareció hoy para presentar los detalles de la Ponencia, que se debatirá y votará en el congreso previsto el 1 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y en el que se ratificará al actual secretario autonómico del partido, Alfonso Fernández Mañueco, como nuevo presidente del PP castellano y leonés, elegido mediante un sistema a doble vuelta, que a su juicio resultó «todo un éxito» y sobre el que valoró la interpretación de la norma que hizo el Comité Organizador.

En ese sentido, García Vicente aseguró que algunas cuestiones de detalle, como los censos, las fechas del proceso o las exenciones de las cuotas, se podrían especificar para desarrollar un modelo, que recalcó se ha aplicado de forma pionera, por lo que admitió fue un «experimento». No obstante, pese a las críticas recibidas por parte de algunos sectores, remarcó que las decisiones adoptadas por el Comité Organizador que preside Raúl de la Hoz fueron «acertadas».

Asimismo, García Vicente pidió no confundir la «tensión» con el funcionamiento de un modelo, recogido en los Estatutos Nacionales, y que recalcó «ha venido para quedarse». Insistió en que cuestiones como la exención de cuotas de afiliados de Nuevas Generaciones (NNGG) que no tengan ingresos o desempleados. Consideró que por lógica no deben pagar la cuota, pero apuntó que esta peculiaridad se debe establecer y regular en las normas internas del partido.

Por tanto, el coordinador de la Ponencia Política y de Reglamento, que asumió esta responsabilidad al retirarse Antonio Silván para liderar su precandidatura a la Presidencia del PPCyL, aseguró que estas cuestiones se incorporarán al documento, que una vez recoja las diferentes enmiendas, que pueden presentarse hasta el 27 de marzo, se debatirá y votará en el Congreso y se aplicará en las próximas citas. Así, confió en que los responsables de organización apliquen la norma de forma escrupulosa como se ha hecho hasta ahora.

García Vicente explicó que el presidente del PP y la Junta, Juan Vicente Herrera, y el candidato a sucederle conocen el documento y señaló que su posición es similar a la que cualquier militante, ya que se trata de un texto de «base» que se enriquecerá con las aportaciones que se reciban para «actualizar» el proyecto político, si bien garantizó que recogerá su «ADN», para conseguir un partido «más participativo» y «abierto».

Nuevas herramientas

Las principales novedades de la Ponencia se centran en la creación de la figura del coordinador local, que persigue acercar el partido al último rincón de Castilla y León, donde por el reducido número de la población no sea posible constituir una junta local o junta comarcal. Podrá ocupar este cargo cualquier afiliado, con el objetivo de dar un mayor protagonismo a los alcaldes y concejales, que destacó el PP tiene en la práctica mayoría de municipios de la Comunidad.

También subrayó la constitución de la Oficina del Cargo Popular, que dirigirán cinco personas sin responsabilidad institucional y orgánica, para que tengan la máxima libertad a la hora de exigir el cumplimiento del Código Ético, la Ley del Alto Cargo o su idoneidad como candidato. Por tanto, podrá analizar comportamientos que puedan merecer el «reproche» de la formación. Además, la Ponencia apuesta por acercar el Grupo Parlamentario a la sociedad para que puedan recoger sus demandas y propuestas.

Proyecto «reconocible»

El documento, sostuvo García Vicente, recogerá el proyecto «reconocible» del PP, a partir del legado de Herrera, pero orientado hacia los retos de futuro. Así, apostará por el autonomismo útil más allá de cuestiones identitarias o del agravio, la igualdad de oportunidades, tanto entre ciudadanos de diferentes territorios, como entre los ámbitos urbano y rural, y colocará a las familias en el centro de la acción política para hacer frente a los desafíos demográficos.

Además, reivindicará impuestos «justos y bajos» y cuentas públicas «saneadas», apoyará los sectores económicos con mayor proyección, como la automoción, la industria agroalimentaria o el turismo y defenderá el capital humano como el «principal» factor de competividad. También refrendará la apuesta del partido por el diálogo civil y social, la ejemplaridad y el compromiso con el territorio.