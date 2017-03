El presidente del PP en Ávila vota en blanco

Antolín Sanz, presidente del Partido Popular en Ávila, ha desvelado su voto en la elección que decidirá quién preside el partido en Castilla y León, afirmando que votará en blanco porque «no se pueden hacer peor las cosas».

Ha reprochado que el trabajo invertido hablando con los candidatos para que llegaran a un acuerdo –en aras de la amistad que ambos afirman compartir- no haya llegado a buen puerto. «Si son tan amigos, si coinciden en proyecto e ideas, no entiendo por qué a estas alturas de la semana no han puesto los intereses de Castilla y León y del PP por encima de los personales». El presidente provincial sostiene que ha intentado conversar con los candidatos para llegar a consenso, pero ni lo han hecho ni él ha recibido explicaciones.

«Al abulense le importa un carajo quién presida el PP de Castilla y León, lo que quiere saber es qué proyectos tiene para solucionar sus problemas», ha afirmado con contundencia, añadiendo que no le gustaría que el congreso del 1 de abril se convirtiera «en la tea party» de la comunidad, ya que gobiernan desde el 87 y cuentan con el respaldo de 600.000 ciudadanos.

Asimismo ha reprochado tanto a Antonio Silván como a Alfonso Mañueco que durante las visitas realizadas en campaña a Ávila y otras provincias de la comunidad, no hayan hablado de proyectos, agricultura, medioambiente, infraestructuras o sector alimentario. «Sólo han hablado de partido, partido, partido».

Sí que ha tenido unas palabras dirigidas especialmente a Mañueco, secretario regional durante 16 años, en los que a Antolín Sanz le ha faltado «actividad». Asegura haber trasmitido estas palabras a los principales interesados. El partido necesita «caras nuevas, renovación total y absoluta», que se «dinamice y tensione».