Una noche sin ti

The Elephant in the Room, es esa evidencia de la que nadie quiere hablar: situaciones delicadas pero conocidas por todos, tabús…. Lo vemos, lo sabemos, pero no hablamos de ello. Nuevo circo que mezcla la proeza técnica, con la teatralidad de una narración, personajes y escenografías. Comedia dramática que explora las relaciones humanas. Las apariencias engañan o pueden ser increíblemente claras, podemos hacer la vista gorda o no.12 euros. Sábado, 20:30, LAVA.