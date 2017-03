El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, advirtió este miércoles a Ciudadanos de que la reforma de la Ley Electoral «o se hace por consenso o se caerá en las malas prácticas de la mala política» y censuró que esta nueva formación haya planteado una revisión normativa «sin contar con nadie y para ganar en representación».

Ante la ampliación de la prórroga para la presentación de enmiendas a la proposición de ley de reforma de la ley Electoral de 1987 presentada por Ciudadanos, Tudanca explicó que su grupo registrará enmiendas conforme a su programa electoral como las listas cremallera o la paridad en las candidaturas, entre otras.

Sin embargo, arremetió contra la formación que lidera en las Cortes, Luis Fuentes, para manifestar: «No deja de sorprender la propuesta de la nueva política, no se puede hacer una modificación ‘ad hoc’ para ganar escaños con los mismos votos; me gustaría que la nueva política no adquiriera las malas prácticas».

En tal sentido, recordó las dos reformas electorales planteadas por Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y subrayó que al final «fue un boomerang, que se volvió en contra» y perdió la Presidencia. Además, manifestó que algunas de las propuestas de Ciudadanos son de dudosa legalidad, como han señalado los servicios jurídicos. «No se si es muy democrático tener más escaños con los mismos votos», cerró.

El Grupo Popular ha pedido una nueva prórroga para la presentación de enmiendas a la iniciativa de reforma planteada por Ciudadanos, cuya tramitación se inició con la toma en consideración en un pleno el pasado mes de octubre y la apertura del plazo para registrar las enmiendas.