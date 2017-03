Mañueco: «Los afiliados me dicen que al presidente le quieren ver con habitualidad»

Su estado de ánimo es de serenidad, cuando faltan 48 horas para que los afiliados populares de la Comunidad inauguren el sistema de elección en urna de su presidente. Alfonso Fernández Mañueco reitera, en la entrevista con Ical, que la voz es de las mujeres y hombres de su partido y recalca que “no toca” hablar del candidato a la Junta, mientras él ofrece un proyecto integrador, renovado, construido desde las provincias y con un esfuerzo para escuchar a los más jóvenes. Pero, qué le piden los militantes con los que se reúne en esta breve campaña: “Me dicen que al presidente regional del partido le quieren ver con habitualidad”. El precandidato, que aspira desde su “juventud” y experiencia” a tomar el “testigo” de Juan Vicente Herrera, recalca que se elige al presidente para “engrasar” su formación ante las próximas elecciones. Tampoco, ve riesgo de división en el partido en la pugna entre él y Antonio Silván, ni en la futura bicefalia “temporal” con Herrera.

¿Cómo quiere Alfonso Fernández Mañueco que sea el Partido Popular, cómo se le imagina dentro de cuatro años?

Si hay algo que caracteriza al PP de Castilla y León es seguir avanzando, seguir construyendo sobre lo ya edificado. Tenemos unas bases sólidas sobre lo que podemos avanzar. Quiero más y mejor partido. Quiero insistir en que las mujeres y los hombres que forman parte del partido de cada una de las nueve provincias son fundamentales. Tiene que haber una coordinación perfecta entre la dirección regional y las direcciones provinciales, por un lado; y por otro, con la dirección nacional, para explicar mejor la labor que estamos desarrollando en las instituciones. Es fundamental que haya un equilibrio entre las instituciones en las que gobernamos con el partido y al revés. El equilibrio es fundamental. Y el equilibrio entre las nueve provincias para que todas vayan en la misma dirección. Y por supuesto una apuesta clara por el municipalismo. Estoy hablando de las personas que viven en el municipio. De las personas que viven en Villasdardo, que es un pueblecito de la provincia de Salamanca a las que viven en Valladolid, la ciudad más poblada: tienen derecho a elegir y vivir donde crean oportuno y tenemos que darles desde todas las administraciones públicas los servicios que necesitan; y por otro lado, elegir su forma de gobernarse.

En ese proyecto de partido, ¿qué puede aportar el político Alfonso Fernández Mañueco?

Mi juventud, con 51 años, soy una persona joven, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza, que habla desde el corazón, que habla a la gente al corazón y mirándole a los ojos. Es mi carácter personal, de diálogo, me gusta escuchar mucho, me gusta ponerme en la posición del otro. Yo he venido aquí a servir a la sociedad, no entiendo la política de otra manera, servir a las personas y, desde esa humildad, pedirle a la gente su apoyo y su colaboración. También mi experiencia. En el PP he hecho de todo: me afilié en la época de Manuel Fraga, organicé mitines cuando José María Aznar era presidente del partido y mis primeras responsabilidades en el partido y en la Diputación me llegaron en la etapa de Juan José Lucas, al que agradezco expresamente su apoyo personal, su cariño y su afinidad hacia mi proyecto. Mi última etapa como secretario del partido y alcalde de Salamanca.

Habla de construir un proyecto desde abajo, ¿qué papel deben tener las provincias en esa coordinación, en esa dialéctica entre lo provincial y lo autonómico?

En nuestra Comunidad Autónoma, el hecho provincial tiene muchísima fuerza. Así se sienten identificadas las personas de cada provincia, pero también los afiliados y afiliadas. Quiero construir el proyecto del PP de Castilla y León de la mano, porque necesito la ayuda de todo el mundo, porque vengo a coger un testigo. En ese sentido, quiero contar con el apoyo de todas las amigas y amigos del PP de cada una de las nueve provincias. Y es fundamental el equilibrio: el diálogo, el saberse poner en la posición del otro, desde la dirección regional en las provinciales y a la inversa, entre todos tenemos que construir desde el proyecto de las provincias el proyecto del partido de Castilla y León.

Da la sensación o ha podido dar la sensación de que las organizaciones provinciales podían frenar un proyecto autonómico más sólido

Creo que las cosas se tienen que hacer con equilibrio y para hacer un proyecto regional es fundamental contar con los proyectos regionales. Tenemos que hacer la integración, estamos hablando lógicamente del partido.

De lo expuesto estos días, ¿cuál sería la diferencia con el proyecto del otro precandidato, se que no le gusta hablar de ello, pero explique a un afiliado si son cuestiones de matices o existe alguna diferencia de más calado?

Yo no voy a hablar de Antonio Silván, ni de su proyecto. Yo me presento porque creo que puedo aportar algo, con humildad; porque creo que puedo servir a la gente. He explicado algunas líneas fundamentales: llevo toda la vida en el PP. Creo profundamente en el municipalismo, no porque ahora sea alcalde, sino porque siempre he defendido a las personas, las mujeres y los hombres, que viven en los pequeños municipios y en las grandes ciudades. Es fundamental integrar, sin duda, esos proyectos. Estamos hablando de dos elementos fundamentales: la coordinación de la dirección nacional con las direcciones provinciales y locales, que no sólo acaba el territorio en el hecho provincial, estamos hablando de juntas locales, alcaldesas y alcaldes con responsabilidades aunque no estén afiliadas al PP.

En el recorrido por las provincias, ¿qué le están diciendo los afiliados y afiliadas

Me dicen que al presidente regional del partido le quieren ver con habitualidad. Yo me he comprometido a realizar reuniones de los distintos órganos del partido en el territorio y que el presidente regional rinda cuentas con habitualidad en cada una de las provincias; pero no a las direcciones provinciales, que también, sino a la militancia, a los cargos públicos de los municipios pequeños.

Cuando presentó su precandidatura se mostró convencido de ganar, ¿cómo es su estado de ánimo? ¿cuál es su percepción por lo visto? ¿se ve igual o más ganador que el pasado viernes?

Mi estado de ánimo es de serenidad. Respecto del resultado tengo que decir que me presento para servir, para trabajar por las mujeres y hombres del PP y desde el Partido Popular a la sociedad de Castilla y León. Hombre, cuando me presento, al menos pienso que tengo los apoyos suficientes como para dar la batalla. Ahora es la voz de las personas que están afiliadas, que se han inscrito, han abonado sus cuotas y que van a votar el próximo viernes; que han cumplido la legalidad reglamentaria que nos hemos dado todos de manera democrática y participativa en el último congreso nacional.

Usted proclamó que quiere ser el presidente de los afiliados de las nueve provincias, ¿pero no cree que la vía elegida de estar inscrito y al corriente de la cuota puede mermar la participación a la que han apelado los dos precandidatos, estos días se han visto algunos problemas, igual porque el proceso es nuevo?

Efectivamente es un proceso nuevo, no es menos cierto también que se está haciendo en muy poco tiempo. El congreso regional estaba planteado en otros términos…

Dígalo: con una única candidatura

Eso lo dice usted, no puedo decirlo yo. Estaba planteado en otros términos. Nos hemos dado unas reglas entre todos, iguales entre todos, justas para todos, o injustas para todos. El comité organizador está actuando, y tenemos que intentar entre todos hacer el mayor esfuerzo de movilización.

¿Está contento de cómo se desarrolla el proceso y de cómo ejerce su función el comité organizador?

Respeto las decisiones del comité organizador, las que me puedan gustar y las que no. El presidente del comité organizador (Raúl de la Hoz) lo eligió personalmente Juan Vicente Herrera. Creo que tenía claro que no se iba a presentar y creo que podía estar pensando que a lo mejor había dos candidaturas. Pensó en un hombre honesto y justo para tomar decisiones y dirigir este proceso congresual.

En los últimos años se ha instalado una desafección ciudadana hacia los partidos y los políticos, ¿cómo plantea su proyecto hacer frente a esa situación de una parte de la calle?

Es algo que se está produciendo en todo el mundo, no sólo en Castilla y León o en España. Lo estamos viendo en Francia con la extrema extrema derecha que encabeza la lista en la primera vuelta a las elecciones de la Presidencia. En España tiene unas raíces propias y características: la crisis económica y la corrupción. Creo que eso ha hecho que determinadas capas de la sociedad y jóvenes hayan generado una distancia, han surgido nuevas formaciones políticas. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir en nuestros valores, pero también estamos en nuevos tiempos. Sí yo soy elegido, desde la humildad y la modestia y con el apoyo de todo el mundo, quiero afrontar los nuevos retos que tiene la sociedad de Castilla y León con el apoyo de todos: tenemos que tener capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que hacer un esfuerzo para explicar mejor a esas clases urbanas, que confiaron en el PP que ahora por unos motivos o por otros o bien se han quedado en casa o han votado a otras fuerzas políticas. Tenemos que hacer un esfuerzo generacional, escuchar a los jóvenes de 16 años, a la juventud para no sólo hablarles, sino escucharles. Y apostar con claridad por la regeneración y la transparencia. La sociedad exige que cambiemos y tenemos que cambiar con la sociedad.

Se reprocha al PP el tratamiento dado ante la corrupción, ¿cree que su partido ha tenido la determinación suficiente en la lucha contra la contra los casos surgidos?

Como presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, y trabajando cerca de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, he tenido la oportunidad de expulsar a muchísimas personas que ahora se están sentando en los banquillos, unos están siendo condenados, otros en proceso de juicio. Habían sido expulsados por el Comité de Derechos y Garantías, que yo presidía. En eso hemos actuado con justicia, pero hemos sido contundentes, cuando había actitudes reprochables.

La Junta Directiva Autonómica convocó el congreso del 1 de abril pensando en las elecciones de 2019. ¿El ganador de este proceso de elección será el candidato a la Presidencia de la Junta?

No, el elegido lo que tiene que hacer es engrasar el partido, actualizar el partido. Entre todos tenemos que engrasar la maquinaria del partido, desde las más pequeñas poblaciones, hasta las ciudades más grandes, pasando por las provincias, para afrontar las elecciones municipales y autonómicas, si no hay otras elecciones antes, por supuesto.

Para cuándo el candidato a la Junta

Es una decisión de la dirección nacional. Lógicamente Juan Vicente Herrera está diciendo, y todos sabemos como lo está diciendo, que va a agotar su mandato. Por tanto, hasta dos años o casi dos años, no tendremos candidato.

Pero reconocerá que la cultura de partido es que el presidente del partido sea también candidato a la Junta, lo contrario sería una sorpresa, ¿no cree?

No, no. La cultura de nuestro partido es que suela coincidir las dos presidencias en la misma persona, de manera temporal, como será este caso, puede haber una situación de cohabitación, pero eso no quiere decir… Ahora lo que estamos eligiendo es únicamente la persona que va a ser presidente regional del partido. De candidaturas ya hablaremos cuando toque. Nos corresponde todavía un trabajo arduo.

En un partido como el sin experiencia en situaciones de bicefalia o cohabitación, ¿que garantías tiene Alfonso Fernández Mañueco, si gana, de que no suponga un riesgo o desajuste en la acción de la Junta y el partido?

Bueno, la palabra de Juan Vicente Herrera y, por supuesto, en este caso la mía. En cualquier organización puede haber opiniones distintas y se resuelven sentándose en una mesa, hablando, dialogando y llegando a un acuerdo. Si fuera un horizonte de una legislatura completa o perpetua, esa es una cultura más de otros partidos, como el PNV. Yo en este sentido, un periodo temporal tan corto, media legislatura, yo lo veo con normalidad.

Tampoco existe cultura de dos candidatos a la presidencia, cargos provinciales han expresado dudas y que pueda existir una división, ¿puede darse ese riesgo para la unidad del partido?

El PP de Castilla y León, antes de este proceso, estaba fuerte y unido; lo está siendo en este proceso, y cuando acabe el congreso, seguirá siendo un partido fuerte y unido. Eso lo hemos puesto encima de la mesa todos. Al final todos tenemos el objetivo de que haya fortaleza y unidad.

En estos últimos años se han visto desencuentros entre la Junta y el Gobierno, ¿se ha sentido incómodo en esos casos como secretario autonómico?

Creo que en el futuro habrá más diálogo, porque ya lo hay, hay menos desencuentros o son puntuales. Se ha hecho un esfuerzo por la Junta y el Gobierno de diálogo y entendimiento. Hay que ver que en 2012 se estaba en una situación critica, al borde del abismo, a medida que se han ido resolviendo problemas macroestructurales, ha mejorado. A medida que vaya pasando el tiempo, dialogar, explicar, eso va a ser mucho mejor.

Una de las señas de identidad del PP es una identidad social, que se materializa en el Diálogo Social, que a veces se ha visto con un cierto recelo en el partido y las provincias, ¿qué piensa usted?

El concepto social tiene que ser más amplio. Es hablar con los agentes económicos y sociales para crear empleo sí, es algo fundamental, esencial e imprescindible. Estamos hablando de las organizaciones sociales, agrarias, autónomos, de apoyar a las personas y familias que más lo necesitan, que tanto la Junta como los ayuntamientos están haciendo una labor imprescindible, impagable.

¿Qué puede aportar la política de Salamanca o lo aprendido al conjunto de la Comunidad?

Puede aportar una visión importante, sin duda alguna, pero es incompleta si no tenemos las otras ocho visiones. No se trata de imponer una política, mi proyecto es integrador, de contar con todos, de servir a la gente de construir sobre lo ya realizado. Tengo que coger un testigo como Juan Vicente cogió otro a Juanjo Lucas o Lucas a José María Aznar. La verdad es que los tres nombres juntos, meten miedo. Estamos hablando de una gran responsabilidad, yo quiero estar, con la ayuda de todos, a la altura de esa responsabilidad y me voy a volcar en estar y recibir la ayuda de todo el mundo.

Pero a esa continuidad, ¿no tendría que añadir renovación?

Por supuesto. Por mi parte, la continuidad añadirá renovación: nuevos tiempos, nueva presidencia. Habrá renovación, haciendo las cosas con inteligencia. Habrá renovación en el proyecto, en las ideas, para construir entre todos, para dar respuesta a los jóvenes, no a los de 20 años, a los de 16 que van a votar dentro de dos años. A la vez tenemos que mandar un mensaje de estabilidad, de serenidad, de tranquilidad. Por eso estoy en la edad perfecta para hablar a la gente más joven, la generación de mis hijas, y a las personas un poquito mayores que yo.

Se ha querido ver o presentar a Fernández Mañueco. ¿se ve identificado en esa definición?

He trabajado nueve años cerca de Mariano Rajoy y Cospedad, no lo voy a negar. También con las direcciones provinciales en los éxitos y en momentos duros, algunos especialmente trágicos y dolorosos. Mi principal aval son mi familia, la afiliación de base, las alcaldesas y alcaldes, concejales con los que he hablado y compartido actividades.

El proceso abierto es a doble vuelta, ¿pero se ha acordado que quien obtenga más votos el viernes sea proclamado candidato a la presidencia del PPCyL, aunque ambos reúnan los requisitos?

Ahora es la voz de las mujeres y hombres del PP, a partir del viernes, día 17, hablaremos entre todos, y todos tendrán oportunidad de expresar, hablar y escuchar qué queremos hacer todos.