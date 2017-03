Fernández Mañueco aboga por un PP «coordinado con las direcciones provinciales» y «al lado de las personas»

El candidato a liderar el Partido Popular de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco mantuvo este martes un encuentro con la Junta Directiva de este partido en Ávila tras el que manifestó sentirse «cercano a los compañeros del PP de Ávila, a su Dirección Provincial y a los afiliados de base», y abogó, de cara al futuro, por la «coordinación con las direcciones provinciales y con la dirección nacional» y por «estar al lado de la gente, atendiendo sus necesidades».

Fernández Mañueco pidió el voto de los populares abulenses, que «son necesarios para seguir construyendo el PP de Castilla y León», pues como dijo, «todos van a formar parte de mi proyecto» en una «nueva etapa» en la que «la afiliación y la coordinación son importantes».

El precandidato a la presidencia regional del PP, quien manifestó una defensa convencida del «municipalismo», habló de un proyecto de futuro «más abierto, para recuperar la ilusión de la gente» y en ese sentido apuntó que «hay que hablar desde el corazón y al corazón de las personas», al tiempo que remarcó que «tenemos que seguir siendo ejemplares y transparentes».

Respecto al proceso abierto de elección del nuevo presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco comentó que «hay que vivir este proceso de democracia interna con normalidad», pues «el PP de Castilla y León es una organización fuerte y unida y así tiene que salir del Congreso del 1 de abril».

También explicó que pese a haber tenido varias conversaciones con el otro candidato, el alcalde de León, Antonio Silván, «no pudo ser» una candidatura de consenso.

Cambio de reglas

Preguntado por un posible cambio de reglas que habría provocado malestar en algunas provincias en Nuevas Generaciones por tener que pagar una cuota para votar, Alfonso Fernández Mañueco se limitó a recordar que no forma parte del Comité organizador del partido y, por lo tanto, no sabe si han cambiado las reglas. «Confío en el Comité organizador, cuyo presidente fue elegido por Juan Vicente Herrera, y confío en su imparcialidad», afirmó el candidato, quien añadió que «si alguien no está de acuerdo, que acuda a los cauces estatutarios».