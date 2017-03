CSI-F, CCOO y UGT destacan que recuperar las 35 horas semanales en la Junta generaría 4.000 empleos con un gasto de 20 millones

CSI-F, CCOO y UGT reclamaron este martes la recuperación de las 35 horas semanales en base al Acuerdo Marco de Modernización de la Función Pública suscrito con la Junta en octubre de 2015 y que permitiría generar 4.000 empleos «de forma casi inmediata», con un gasto de 20 millones de euros para la Administración regional.

Los tres sindicatos presentaron un calendario de movilizaciones -que arranca la próxima semana-, al que están llamados los 86.000 funcionarios de la Administración regional y las universidades, para urgir salarios dignos y la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria.

Las tres formaciones denunciaron que el Gobierno central mantiene «paralizadas y bloqueadas» algunas modificaciones normativas necesarias para que los ejecutivos regionales que han expresado su voluntad de reponer la jornada laboral de 35 horas semanales, como es el caso de Castilla y León, puedan hacerlo sin dificultades con la Abogacía del Estado, como ya ha sucedido en Castilla-La Mancha y País Vasco, que cuentan con medidas cautelares.

En este sentido, la secretaria de Acción Sindical de CSI-F Castilla y León, Raquel Fernández, señaló que la Comunidad cuenta con el Acuerdo Marco ya firmado en el que la Junta se compromete a habilitar las 35 horas en cuando el Gobierno haga los cambios pertinentes. No obstante, recordó que uno de los motivos que les ha llevado a organizar este conjunto de movilizaciones es que en una de las últimas reuniones con representantes del Ejecutivo regional señalaron que esta medida «no era prioritaria, pero sí lo es».

«Las 35 horas ya las disfrutan otras comunidades y aún no se ha cambiado la normativa. Aquí se hará cuando esté modificada», explicó Fernández. Igualmente, apuntó a un aumento del empleo público «y una caída del paro», con lo que la oferta de empleo «podría ser mayor».

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO Castilla y León, Carlos López, quien subrayó que las movilizaciones están dirigidas principalmente al Gobierno central, urgió la aprobación «cuanto antes» de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público «extraordinaria» y la eliminación de la tasa de reposición, «que suponga el inicio de la recuperación de los empleos públicos perdidos desde el inicio de la crisis en 2010».

En Castilla y León habló de una reducción de 15.300 puestos de trabajo, una cifra que asciende a 300.000 en el conjunto del Estado. A ellos se suman más de 700.000 que son interinos, es decir, con una duración determinada del contrato. Eso supone, informó, de que el 30 por ciento de los dos millones de este colectivo «son más precarios, muchos de ellos con salarios por debajo de los mil euros», por lo que abogó por que baje hasta el ocho por ciento.

Uno de los problemas se ha normalizado, explicó López Inclán, desde que las propias administraciones públicas «empezaran a utilizar la modalidad contractual a tiempo parcial, sin determinar la jornada». Además, se añade que la Junta contrata fijos-discontinuos «que no rellenan más de un 30 o 40 por ciento de la jornada anual». Por ello, reclamó la «reposición de una buena cantidad de los empleos públicos, porque la falta de personal ha llevado al límite a muchos servicios prestados a los ciudadanos», y terminar con la «temporalidad y precariedad» en las administraciones.

Un 25% menos de poder adquisitivo

El secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, fue el encargado de sumergirse en la polémica de los salarios, que son un cinco por ciento más bajos de media que en 2011 entre el funcionariado público. A ello se une la congelación «sufrida», que ha motivado una pérdida de poder adquisitivo de un 25 por ciento en los últimos años, cuando «ya era el más bajo de Europa». «Nuestro suelo ha sido rebajado y nos han subido la jornada laboral, nos han quitado los planes de acción social y no retribuyen la incapacidad temporal cuando estamos enfermos. Algunos no ganan ni mil euros y encima nos han criminalizado por aprobar unas oposiciones y ocupar un empleo público», se quejó.

También habló de «extras ridículas» en algunos grupos, entre los que se encuentran docentes o médicos. «Estamos en un limbo hasta la aprobación de los Presupuestos y parece que no le interesa a nadie», denunció Pérez Urueña, quien no entendió que en la reciente Conferencia de Presidentes se hablase de reposiciones y no de recuperar la jornada laboral de las 35 horas «cuando todas comunidades autónomas están de acuerdo».

Los sindicatos también exigieron otras reivindicaciones ya demandadas, como el pago del cien por cien del salario durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público o que las sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.

Así, el programa de acciones empieza el próximo martes, 21 de marzo, con una concentración en las subdelegaciones de Gobierno de Salamanca, Valladolid y Burgos; seguirá al día siguiente en las sedes de Zamora, Palencia y León; y continuará el viernes 24 de marzo en las de Ávila, Segovia y Soria.

Igualmente, los días 3, 4 y 5 de abril las movilizaciones se llevarán a tres lugares emblemáticos de los sectores de educación, sanidad y administración general de la Junta en cada provincia de la Comunidad. Así, el 3 se celebrarán en Valladolid, Salamanca y Burgos; el 4, en Zamora, Palencia y León; y el 5 en Ávila, Segovia y Soria. Además, el día 20 de abril se celebrará una acción de ámbito regional que aún está sin concretar.