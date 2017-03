El consumo de rosados ha aumentado el 20% en el mundo desde 2002

El presidente en la Diputación de Valladolid, Jesus Julio Carnero, ha afirmado que desde 2002 las ventas de rosados han crecido el 20%, en el mundo, mientras que España es el segundo consumidor de este tipo de vinos, por detrás de Francia, Estados Unidos e Italia. Carnero ha inaugurado el I Congreso Internacional de Rosado que se celebra a lo largo de toda la jornada en el Castillo de Fuensaldaña, "sede espiritual de la Denominación de Origen Cigales, y por lo tanto de los rosados de la provincia", ya que en sus cinco DO de elaboran vinos rosados.

El presidente de la Diputación ha recordado que Cigales es una de las denominaciones de origen españolas señeras desde el punto de vista del rosado.

Este congreso se celebra en el marco de las actividades previas organizadas por la Diputación de Valladolid con motivo del Concurso Mundial de Bruselas, que tendrá lugar el 5, 6 y 7 de mayo en Valladolid.

Se celebra en el Castillo de Fuensaldaña, "sede espiritual de la DO Cigales y me atrevería de decir que de los rosados de la provincia y de España", augumentó.

"Teníamos un abanderado de los rosados de Cigales que era Pascual Herrera, por lo que significó para los vinos de Castilla y León, de la provincia y especialmente para Cigales, de manera que este congreso se convierte también en un homenaje para el anterior presidente de la Denominación de Origen Cigales".

Ente otros aspectos, tal como ha recordado Carnero, a lo largo de este primer Congreso Internacional del Vino Rosado se van a abordar la percepción en la alta restauración que tienen los vinos rosados, la comercialización y la exportaciones.

"El rosado es una manera de ser y expresarnos en nuestras provincia, nos ofrece una proyección de futuro importante y hoy no se puede entender el sin el enoturismo, fundamental en la provincia con tres rutas del vino", ha asegurado también.

Bodegueros, catadores, sumilleres y otros expertos nacionales e internacionales relacionados con el mundo del vino se dan cita en este congreso, organizado por la Diputación de Valladolid, la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid y el Museo Provincial del Vino de Peñafiel y que cuenta con la colaboración, entre otros, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, ya que los vinos claretes se identifican directamente con esta comarca vitivinícolas.

La primera mesa (10:00 horas) versará sobre Conferencia: ‘¿La percepción del rosado cambia en función del país? ¿Cómo se percibe el rosado fuera de España?', en la que participarán Nathalie Pouzalgues, enóloga del Centro de Investigaciones y Experimentación del Vino Rosado en Francia, Lisete Osório, periodista, directora técnica y organizadora del Concurso Ibérico de Moscatel y del Festival Ibérico de Vino (Portugal), Mª Carmen Rodríguez Galván, catadora internacional, y Frédéric Galtier, corresponsal y delegado en España del CMB.

A las 11:00 horas, Pablo Ossorio, miembro del comité de expertos de la Organización Internacional del Vino (OIV), ofrecerá una conferencia sobre ‘Los Números del rosado’, en la que expondrá las estadísticas en todos los aspectos de este tipo de vinos, la elaboración, el consumo, etcétera.

En la alta restauración

Tras un descanso para el café, se reanudarán las ponencias e intervenciones a las 12:00 horas, con los sumilleres Álvaro Prieto Martín, leonés que trabaja en la actualidad en el restaurante Club Allard de Madrid con dos estrellas en la Guía Michelin, y que en 2015 fue designado como el Mejor Sumiller de Castilla y León; Marcelino Calvo, del restaurante El Ermitaño, con una estrella en Benavente (Zamora), y Jon Andoni Rementería, del Remenetxe, situado en Muxika (Vizcaya, quienes debatirán sobre el ‘Consumo del rosado en la alta restauración’.

A continuación, se abordarán los ‘Retos de la comercialización del vino rosado, Todas las partes implicadas a escena’, durante las intervenciones de Rosana Lisa, enóloga de Bodegas Ramón Bilbao (DO La Rioja); de Henar Puente Montes, campeona de España de Sumilleres en 2004; de José Carlos Álvarez, ingeniero agrícola, que elabora vinos en las denominaciones de origen Tierra de León, Ribera del Duero, Bierzo y Rueda, entre otras, y de Ignacio Crespo, director de Club de Vinos Gourmets.

Las ponencias se reanudarán a las 16:30 horas, una vez que los expertos y los asistentes haya comido en las bodegas de Fuensaldaña.

Las claves de la elaboración de rosado serán analizadas por Susana López, de Pagos del Vicario (Ciudad Real); Ruth Sierra, enóloga de Bodegas Sinforiano Vaquero (DO Cigales; el enólogo francés Florent Dumeau, que asesora a Bodegas Habla (Extremadura), y Pablo Ossorio, de Bodegas Hispano Suizas (DO Utiel-Requena).

Carmen L. Cárcel Pérez, secretaria general de la DO Utiel-Requena; David Palacios, presidente de la DO Navarra; Pablo San José Recio, de la DO Tierra de León, y Julio Valles, que preside la DO Cigales, se centrarán en la situación de las principales denominaciones elaboradoras de vino rosado de España.

Cata de espumosos rosados

De 18:30 a 19:30 horas, se desarrollará el debate en torno a los espumoso rosados y una cata con algunos de ellos, en el que participarán Adolfo Heredia, de Henri Abelé, que llevará el espumoso Sourire de Reims Rosado Vintage 2006; Xabier Gorostiza, de Perrier Jouët, que aportará Blasón Rosé Perrier; y Pablo Ossorio, de Bodegas Hispano Suizas, con Tantum Ergo Pinot Noir 2014. Una vez que termine la cata, se clausurará el I Congreso Internacional de Vino Rosado, que nace con afán de continuidad.

La cuota de inscripción, que cuesta 30 euros, incluye las sesiones científicas, la documentación del congreso, el café de media mañana y la comida.