La producción de alubias crece en León en un 30% respecto al año pasado y supera las 11.500 toneladas La alubia mejora sus números. Se estima que el aumento de superficie cultivable «ha tocado techo» y que en la próxima campaña se registrará una disminución «significativa» de la siembra ICAL Martes, 5 diciembre 2017, 19:50

La producción de alubias de la campaña superará en la provincia de León los 11,5 millones de kilos, con lo que continúa con una tendencia alcista de los últimos cinco años y con un aumento de casi el 30 por ciento respecto a los nueve millones de kilos de la pasada campaña. Esta mejora de producción se debe principalmente al incremento de superficie de siembra, ya que los rendimientos fueron muy homogéneos en el último lustro, en el entorno de los 2.400 kilos por hectárea.

Según informó la Lonja de León a través de un comunicado, desde la campaña 2.013 las siembras de alubia se han venido incrementando un 177 por ciento, pasando de 1.762 hectáreas a las actuales 4.893 con aumentos significativos durante todo este ciclo, en especial el año pasado, con 3.661 hectáreas.

Desde la Lonja se entiende que este aumento de superficie cultivable «ha tocado techo» y que en la próxima campaña habrá una disminución «significativa» de la siembra de alubias, puesto que no se podrán sembrar en superficies de interés ecológico, no porque se prohíba expresamente, sino porque no se va a poder utilizar cualquier tipo de herbicidas, plaguicidas y fungicidas y por tanto el cultivo se hace inviable, y máxime cuando ni tan siquiera los productos autorizados en agricultura ecológica se podrían usar en estas siembras.