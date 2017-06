El campo ve «insuficientes» las medidas de Agricultura para paliar los efectos de la sequía La campaña en el campo leonés ha sido desastrosa. Las organizaciones agrarias acusan al Ministerio de «falta de sensibilidad» y mantienen que habrá movilizaciones N. BARRIO Domingo, 11 junio 2017, 18:45

La campaña de 2017 en el campo leonés pasa por ser una de las peores que se recuerdan. Durante la semana, el Ministerio de Agricultura lanzó un paquete de ayudas para paliar la grave situación de sequía, pero las agrupaciones agrarias no las acaban de tener todas consigo.

Una de esas medidas no era otra que la de impulsar un Real Decreto ley por el que se exonere del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal. Para Matías Llorente, de UPA-Ugal, «con un 53 por ciento de capacidad no está garantizado el riego en los meses del calor, a agosto no llegaríamos, la garantía llega a partir del 60».

Aunque pudiera parecer a priori una gran noticia, aplazar el pago de la Seguridad Social tampoco parece convencer, ya que «tocará pagar dos veces en vez de una el próximo año», estimaba Llorente.

Buscando construir huyendo de la crítica vacía, Matías Llorente entiende que las dos medidas básicas no realizadas son la moratoria de un año en los préstamos, «ya que gran parte de la modernización ha sido impulsada por agricultores jóvenes y ahora lo tienen más que complicado para afrontar la inversión hecha»; y la revisión de los mínimis «que se niegan a introducir a pesar de lo que dice Europa».

Igualmente, uno de los 'puntos calientes' es el de Agroseguro. En el paquete de medidas se incluía que «existe un compromiso para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto». Para Llorente este no deja de ser un tema capital. «En Agroseguro hay que sentarse y verlo a las claras, las franquicias del 20 por ciento son un disparate».

Por estos motivos las asociaciones agrarias consideran «insuficientes» las medidas de Agricultura, Ministerio que aseguran «no tiene sensibilidad con el campo».

Las movilizaciones siguen sin descartarse y, confiando en reuniones futuras, Llorente entiende que «habrá que hablarlo para ver si las llevamos a cabo, pero ante este panorama es probable».