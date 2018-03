Multiagro Bañezana abre sus puertas para completar el servicio a los agricultores leoneses Una de las novedades de Casa en Multiagro Bañezana. / I. Santos La empresa se presenta como concesionario de Case IH y taller multimarca para dar solución a cualquier necesidad de los agricultores del sur de la provincia leonesa I. SANTOS León Jueves, 22 marzo 2018, 17:15

Los agricultores del sur de la provincia tienen en Multiagro Bañezana todo lo necesario para resolver los problemas del día a día de la profesión. Case IH amplía así su presencia en la provincia con el nuevo centro de referencia situado en La Bañeza, donde Óscar Zotes y Alfonso Mateos estarán a disposición de los clientes para resolver cualquier problema.

Tal como asegura Óscar Zotes, responsable del concesionario sublíder de Case IH Miche Auto Agrícola de Laguna de Negrillos, «somos especialistas en taller multimarca y queremos intentar coger todo este servicio, ya que contamos con personal cualificado para dar un buen servicio».

Concesionario sublíder de Case IH Miche Auto-Agrícola, en Laguna de Negrillos.

La unión de estos dos profesionales del sector se lleva a cabo tras largas reuniones en las que buscaron la mejor solución para ampliar el servicio de la marca en el sur de la provincia leonesa.

Los tres concesionarios de Case IH en La Bañeza, Laguna de Negrillos y Valencia de Don Juan con sus talleres multimarca de reparación conforman un amplio triángulo que dará servicio a gran parte del sur de la provincia. El objetivo es que cuando un agricultor sufra una avería se encuentre parado el menor tiempo posible.

Interior del concesionario y taller Electromecánica 2M Motor. / Vanessa Lorenzo

«El servicio que vamos a poder dar va a ser mucho más amplio, eficaz y con una mayor rapidez», insiste Alfonso Mateos Garmón de Electromecánica 2M Motor en Valencia de Don Juan, quien recuerda que «o bien Óscar desde Laguna, o yo desde Valencia o los dos desde La Bañeza vamos a poder dar servicio».

Ampliando sus servicios

El nuevo servicio de Multiagro Bañezana conservará las prestaciones del anterior concesionario, taller y venta de recambios. Ampliando sus actuaciones con la experiencia de Alfonso y Óscar al frente del mismo.

Uno de sus puntos fuertes seré el ‘servicio a domicilio’ donde contando con seis furgonetas repartidas entre los tres talleres darán asistencia a las averías en el lugar que se hayan producido. Óscar recuerda que «la maquinaria muchas veces no se puede desplazar o queda bloqueada que no se puede mover, el cliente te avisa y se sale in situ».

Galería. Instalaciones de Multiagro Bañezana.

Un servicio que puede ahorrar tiempo y desplazamientos en un momento en el que el agricultor no puede perder tiempo por una avería. «Para trabajos que no precisen mucha herramienta al cliente le vamos a ahorrar distancias de 30-40 km que con un tractor y una avería no son tan fáciles de recorrer como con un coche», explica Alfonso que conoce desde hace años la necesidad de trabajar con rapidez en el sector agrícola.

El servicio de venta de Case IH se amplía en la provincia con el nuevo concesionario Multiagro Bañezana, que contará con la venta directa del profesional Pedro Gómez y con un excelente servicio de postventa por parte de este nuevo taller.