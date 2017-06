Los hurtos y robos en zonas agrícolas son atendidos por la Guardia Civil con «unidades fantasma» La Guardia Civil investiga un robo en una imagen de archivo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la falta de efectivos y medios para combatir la delincuencia en el medio rural y aseguran que el Gobierno vende una especialización que no es real, que no está reconocida como tal LEONOTICIAS Lunes, 12 junio 2017, 12:18

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado reiteradamente la falta de efectivos y medios para combatir la delincuencia en el medio rural. La respuesta de la Guardia Civil fue sacarse de la manga en 2013 unas unidades fantasma, no reconocidas ya no solo como especialidad, sino como destino. Tanto es así que un guardia civil no puede solicitar ocupar un puesto en estas unidades que vinieron a denominar Equipos de Lucha contra el Robo en el Campo (ROCA).

Recientemente, a una pregunta formulada por un diputado del Grupo Socialista del Congreso acerca de la implantación por provincias de estos equipos para combatir los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, el Gobierno ha respondido informando de la implantación paulatina de las unidades ROCA, donde se establecieron inicialmente 92 equipos hasta llegar, según aseguran, a las 102 actuales.

Pero el Gobierno vende una especialización que no es real, que no está reconocida como tal y para la que, por tanto, los guardias civiles no pueden solicitar vacantes. Los equipos ROCA no son sino un artificio creado para dar mayor sensación de seguridad, pero la realidad es que sin personal, formación ni medios propios difícilmente se puede lograr.

Debido a esta falta de reconocimiento, estas unidades fantasma son creadas arbitrariamente, sin hacer públicas las razones para su implantación en las distintas demarcaciones, ni especificar el número de efectivos con que cuenta cada una, que no son sino algunos de los propios guardias civiles ya destinados en las respectivas unidades de Seguridad Ciudadana, que son derivados por criterios desconocidos a estos equipos. La realidad es que se trata de «un maquillaje que viene a disimular la falta de efectivos reales para combatir la delincuencia en el campo».

Esta situación les lleva, una vez más, «ante un grave problema derivado de la falta de gestión y de personal en la Guardia Civil que se trata de disimular con otro parche propio más de una campaña de marketing dirigido a los ciudadanos, que de medidas reales contra la delincuencia», algo que lleva a inducir una sensación de falsa sensación de seguridad.