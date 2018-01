Asaja solicita a los ayuntamientos que no suba el IBI en las naves agrícolas y ganaderas ante el «mal momento» del sector Castilla y León es una de las comunidades en las que más municipios han solicitado esta subida, en total 522 LEONOTICIAS Miércoles, 3 enero 2018, 14:34

Asaja solicia a los ayuntamientos de Castilla y León que no apliquen este 2018 subidas en el Impuesto de Bines Inmuebles (IBI) por los valores catastrales en naves ganaderas o de uso agrario, y demuestren “sensibilidad con el sector, tras una de las peores campañas que se recuerdan tanto para los agricultores como para los ganaderos”, señaló la organización agraria en un comunicado.

En los últimos días se conoció el Real Decreto Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprobaron diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018. Castilla y León es una de las comunidades en las que más municipios han solicitado esta subida, en total 522 ayuntamientos. La legislación que ampara el IBI es nacional, pero su gestión corresponde a las administraciones autonómicas, provinciales y locales.

La organización profesional agraria consideró que no se puede aplicar en los pueblos pequeños los mismos baremos que a las grandes urbes: “Se fija el valor de la edificación, pero no se tiene en cuenta que el valor de mercado no es el mismo en un pueblo que en una ciudad, ni las prestaciones públicas que se reciben en el medio rural son las mismas”, indicó Asaja.

Por otro lado, exigió a las administraciones contribuir a frenar la despoblación “galopante” que arrasa el medio rural, lo que requiere un “trato fiscal favorable, adecuado a sus necesidades”. A su juicio, es algo “aún más importante en un año como el que ahora comienza, con los agricultores y ganaderos tratando de remontar tras la catastrófica campaña pasada, marcada por una sequía que todavía se prolonga”.

Además, Asaja criticó que estas subidas en el IBI de las naves ganaderas o de uso agrario “muchas veces no tienen ninguna justificación porque no hay una actividad ni rendimiento económico que lo respalde y, para más agravio, los agricultores y ganaderos se sienten indefensos porque llegan sin posibilidades reales de reclamación”. Una cuestión que se justifica en que para estudiar las propuestas la administración exige presentar una “larga retahíla” de documentos, “muchos de los cuales ni existen ni han existido nunca”. El hecho es que “se está valorando a las naves agrícolas y ganaderas como si estuvieran en terreno urbano y como si todas estuvieran a plena capacidad productiva, lo que se traduce en impuestos exagerados y totalmente injustos”.

Por eso, la organización apeló a la “responsabilidad” de los municipios para que no suban este impuesto y no “penalicen” a los agricultores y ganaderos. También pidió a los técnicos de Hacienda que tengan en cuenta la realidad del sector al valorar las naves.