Asaja León se opone a la reducción del 26% de las urnas en las elecciones agrarias de la provincia La organización pide que no se obligue a los electores a desplazamientos a otros municipios y que no margine a los ganaderos de toda la periferia montañosa del noroeste de la provincia LEONOTICIAS Jueves, 28 diciembre 2017, 20:29

La organización agraria Asaja de León, que concurre al proceso electoral convocado por la Junta de Castilla y León para el 11 de febrero con el fin de medir la representatividad del sector agrario, se opone rotundamente a la propuesta de distribución de urnas electorales que supone una reducción del 26 por ciento con respecto a los anteriores comicios del año 2012.

Asaja exige a la Junta que no desincentive la participación electoral, lo que hace obligando a los electores a desplazamientos a otros municipios, y que no margine a los ganaderos de toda la periferia montañosa del noroeste de la provincia, que es donde con más dolo se ha producido el levantamiento de las urnas. «No tiene un pase que a los ganaderos de las zonas desfavorecidas de montaña se les margine incluso a la hora de elegir libremente a sus representantes, cuando debería ser la propia administración quién no escatimase esfuerzos para facilitar la participación electoral a quienes incluso en circunstancias normales tienen que recorrer mayores distancias en unas carreteras en peor estado y con el rigor del clima propio de esta época del año», han asegurado desde la organización en un comunicado de prensa. Además, critican que el agrupamiento de mesas electorales propuesto no responde a ningún criterio razonable, y parece hecho por alguien que no conoce la geografía provincial y mucho menos la realidad agraria.

Asaja defiende que se mantengan mesas electorales en todos los municipios en los que haya diez o más votantes, algo que en un principio aceptó la consejería de Agricultura. De ser así, se mantendrían 163 mesas electorales, cifra muy parecida a las 170 de hace cinco años.

La decisión definitiva sobre el número de mesas electorales se adoptará el martes 2 de enero en una reunión de la Comisión Provincial para el procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias (una especie de junta electoral), presidida por el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Fidentino Reyero. Asaja , que ya ha criticado sin éxito la exclusión del censo de al menos 500 electores leoneses (una gran parte mujeres) que reúnen los requisitos para figurar en el mismo, abandonará este órgano de control de proceso electoral si la postura de la Junta es inamovible y no se recuperan las mesas electorales en todos los municipios de más de 10 electores.

Asaja denuncia que «Agricultura está organizando este proceso electoral de espaldas a las organizaciones agrarias, a las cuales, lejos de tenerlas en cuenta en sus propuestas y sugerencias, se obceca en hacer lo contrario con el único ánimo de fastidiar».