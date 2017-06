Cerca de 220 ganaderos de leche han abandonado su actividad en los dos últimos años en Castilla y León

La Unión de Campesinos de Castilla y León, con motivo del Día Mundial de la Leche, denuncia la situación de muchas explotaciones de vacuno, ovino o caprino que, cada a día, están «condenadas a echar el cierre» y hace una campaña en redes sociales para poner en valor la importante labor de los ganaderos e incentivar el consumo de leche en los hogares españoles.

Según el último informe del FEGA en lo referido a vacuno de leche, UCCL resalta que marzo de 2017, Castilla y León comenzó con 118 ganaderos menos con respecto a enero 2016 y 213 menos de los que había en enero de 2015, es decir, ha disminuido un 14%.

Por otro lado, en relación a la producción de leche ovino caprino, en el mes de marzo en Castilla y León declararon producción de leche de oveja 2.455 ganaderos, es decir, 122 menos que el año pasado y 324 ganaderos de caprino, que son también 14 menos que en marzo de 2016. De esta forma, se pone de manifiesto que la sostenida bajada del precio de la leche hace cada vez menos rentable esta actividad económica para el productor.

Unión de Campesinos de Castilla y León quiere poner el foco en que, tras estos cierres, se encuentran familias enteras que forman parte de la economía productiva del medio rural, generan riqueza en zonas más desfavorecidas y, hasta el último día de su actividad, ayudan a alimentar a la sociedad con sus productos de calidad.

La organización denuncia, asimismo, cómo los precios se encuentran por debajo de los umbrales de los últimos tres años, y mientras que España es un país deficitario, se sigue importando leche y derivados lácteos de países vecinos como Francia, que perciben unos importes más altos que nuestros productores españoles

Para UCCL «esto demuestra no sólo la ineficacia del acuerdo lácteo si no, además, la pasividad de la Administración que aún no ha puesto en marcha siquiera el etiquetado de origen que tan sonado fue hace unos meses».

Unión de Uniones junto con la Unión de Campesinos de Castilla y León y otras uniones ha lanzado una campaña en las redes sociales con las hashtag #EsLa Leche #EsLaLlet que ha pretendido visualizar a todos los ganaderos de leche, vacuno, ovino o caprino, mediante una instantánea de fotos, y la puesta en valor de la importe labor que realizan diariamente para producir un alimento indispensable para el consumo humano y que está siendo banalizada por la distribución, mediante su utilización como producto reclamo.