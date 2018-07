San Vicente de Arganza vuelve a reclamar una carretera hacia Vega de Espinareda Imagen del camino de San Vicente hacia Vega de Espinareda. La Junta Vecinal recuerda que había fondos mineros para el vial desde el año 2007 «que nunca llegaron» ELBIERZONOTICIAS Arganza Jueves, 12 julio 2018, 20:56

La Junta Vecinal de San Vicente de Arganza ha vuelto a reclamar una carretera que vaya hacia la localidad de Vega de Espinareda, en la que se ha convertido ya en una reivindicación histórica. Y es que después de casi cuatro legislaturas reclamando, «el vial no llega», apunta la pedánea, Ángela Abad.

Abad explicó que existe un proyecto elaborado desde los años 80 y que en 2007 se consignaron fondos de los planes de Reestructuración de las Cuencas Mineras para acometer esta actuación, una carretera «de la que sin embargo no hay hecho ni un kilómetro».

La pedánea de San Vicente de Arganza aseguró que con la crisis los proyectos mineros se fueron bloqueando y este en concreto «no se ejecutó y he llamado a todos los lados y me encuentro con las puertas cerradas».«No hay compromiso de ninguna institución, que se pasan la pelota de un tejado a otro mientras hablan de apoyo al medio rural», indicó y añadió que apoyar al medio rural «es dotarles de infraestructuras, porque si no hay desarrollo posible. No pedimos una autovía, solo asfaltar el camino que ya existe y convertirlo en una carretera rural de salida hacia Vega y Ancares».

Ángela Abad está dispuesta a volver a tocar a todas las puertas necesarias para que, en este último año de legislatura, «los políticos de instituciones superiores adquieran compromisos firmes con esta zona».