Los vecinos de Manzanal llevarán la Fiscalía a la alcaldesa de Villagatón por impedir votar la moción de censura contra la pedánea La alcaldesa de Villagatón en una inauguración. La votación prevista para este viernes no se pudo realizar debido a que la alcaldesa no dispuso los medios necesarios para ello

Los vecinos de Manzanal del Puerto (León) que tenían previsto votar este viernes la moción de censura contra la presidenta de su Junta Vecinal, María del Mar Prieto Ramos, anunciaron este viernes su intención de llevar a la Fiscalía a la alcaldesa de Villagatón, municipio al que pertenece la pedanía, por haberles «impedido realizar la votación al alegar que ella no tenía competencias para disponer los medios necesarios».

Así lo explicó a Ical uno de los vecinos de la localidad, Heliodoro Robleda Cabezas, que definió la situación vivida hoy como «kafkiana», ya que después de hora y media de reunión con la alcaldesa, ésta aseguró que no tenía las competencia para dotar la votación de medios como urnas o un empleado público que garantizase su legalidad, algo que «es vergonzoso porque la ley así lo contempla».

Tras sentir «la impotencia de no poder cumplir democráticamente con el derecho a voto ante una moción perfectamente planteada y ante una dimisión de forma sobrevenida de la presidenta de la junta vecinal, que huyó al saber que se le iba a presentar la moción de censura», los vecinos decidieron seguir »por la vía judicial».

Robleda Cabezas acudió acompañado de una notaria para que diera fe de lo que ocurriera ya que preveía que se les imposibilitaría la oportunidad de votar la moción de censura, pero no se esperaba «resistencia tan sumamente demoledora».

Por ello, anunció la intención de llevar el asunto a la Fiscalía porque «en esta situación no tenemos más remedio que quien dirima la situación sea un juez, porque si no el tema no se podrá solucionar, a pesar de que la moción sea correcta».