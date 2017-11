Sanidad Pública del Bierzo reclama más geriatras tras la «decepcionante» reunión con el gerente de Sacyl Rueda de prensa de la Plataforma. El colectivo celebrará asambleas en varios municipios para preparar la manifestación del 20 de enero en Valladolid ELBIERZONOTICIAS Martes, 21 noviembre 2017, 10:58

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana presentará ante la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) un nuevo listado de exigencias para mejorar la calidad asistencial en la comarca. Una nueva propuesta que recogerá buena parte de las peticiones planteadas en el documento presentada en el mes de abril y en la que insistirán en la necesidad de dotar de más geriatras al área de salud.

El colectivo ha calificado de «decepcionante» la reunión mantenida la pasada semana en Ponferrada con el gerente regional de Salud, Rafael López, aunque reconocen que es algo que no les sorprende «porque no hace otra cosa que seguir en su línea». En este sentido, lamentan que haya «obviado» las peticiones ya planteadas y considra que «sus datos no se ajustan a la realidad» y que están «tan manipulados como el primer día».

Recuerdan como el responsable regional de Salud «se vio obligado a reconocer que en el tema de la lista de espera para pruebas diagnósticas deben mejorar». Algo que comparten cuando «sólo dos días más tarde continúa anunciando nuevas privatizaciones, el 72,5 % de los bercianos valoran la situación del Hospital del Bierzo como mala o muy mala y las listas de espera continúan siendo inaceptables», señalan.

Una situación que lleva a la plataforma a sospechar «esta situación no es en absoluto coyuntural, sino que obedece a una estrategia planificada y que es el resultado de la política de recortes de la consejería».

Manifestación en Valladolid

Mientras tanto, el colectivo continúa con la organización de la gran manifestación que se celebrará el día 20 de enero en Valladolid. En ese marco, realizarán asambleas informativas en Vega de Espinareda, Cacabelos, Vega de Valcarce, Toreno. También tienen previsto celebrar un acto en Ponferrada días previos a la protesta.

A día de hoy, son cuatro los ayuntamientos que se han comprometido a fletar autobuses gratuitos para acudir a la gran manifestación de todas las plataformas de Castilla y León: Villablino, Cacabelos, Fabero y Vega de Valcarce. También fletarán autobuses gratuitos los sindicatos CSIF y CCOO. Anuncian, además, que en las próximas semanas se sumarán más organizaciones.

«Continuaremos con nuestro esfuerzo para que el 20 de enero, en Valladolid se llene de ciudadanos y ciudadanas defendiendo la sanidad pública», apuntan.

«Vamos a intentar que sea multitudinaria la representación del Bierzo y Laciana, porque en esta tierra tenemos multitud de razones», recalcan.