IU de Ponferrada pide al equipo de gobierno alternativas para rehabilitar el barrio de Compostilla tras el 'no' de los técnicos al ARU comprometido El PP comprometió esa actuación hace un año LEONOTICIAS León Sábado, 24 junio 2017, 14:30

IU de Ponferrada emitió un comunicado en el que considera “una desfachatez y desvergüenza, además de un claro incumplimiento de los compromisos acordados”, el que el actual equipo de gobierno haya comunicado “simplemente, que el plan para rehabilitar el barrio de Compostilla no se ejecutará finalmente”. La formación añadió que quien gobierna no se puede quedar simplemente de brazos cruzados después de que los técnicos de la Junta hayan informado de que no cumple los requisitos para contar con un plan ARU (Área de Regeneración Urbana).

“Suena a excusa más improvisada, que los técnicos de la Junta, desde sus despachos de Valladolid, determinen que el barrio no cumple los requisitos para que un plan ARU posibilite su rehabilitación”, señalaron desde IU, que reclamaron que se busquen soluciones para rehabilitar una zona donde los vecinos “caminan por prados en vez de por aceras en buena parte de las avenidas y transversales de la zona del poblado de Endesa y las parcelas de esparcimiento y zonas verdes y arbolado están en una situación en la que difícilmente se puede transitar por la altura de la maleza”. Todavía, subrayaron, hay calles en algunas zonas del barrio que aún son de tierra o con aceras totalmente destrozadas.

IU se preguntó “cómo es posible y qué capacidad de gestión tiene un equipo de gobierno que hace exactamente un año prometía públicamente, en todos los medios de comunicación y a bombo y platillo, que sería precisamente en Compostilla donde se aplicara el Plan ARU que la Junta de Castilla y León había concedido a Ponferrada y ahora nos enteremos de que no se ejecutará finalmente”.

Desde Izquierda Unida aseguraron que no se entiende cómo una ciudad como Ponferrada, que hace tan sólo unos años recibió premios europeos como ‘Ciudad Limpia’, puede tener actualmente barrios con problemas de cucarachas en las casas a causa de una red de abastecimiento y saneamiento que tiene más de 50 años y está completamente desfasada y obsoleta, como comentan los vecinos de la zona.

Por todo ello, reclamaron a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que busque una alternativa de forma inmediata para cumplir su promesa para que el barrio de Compostilla sea rehabilitado de forma urgente e integral, un barrio que lleva años soportando promesas incumplidas de mejoras, pero que nunca se han llevado a cabo.