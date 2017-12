50 personas se concentran en Ponferrada en apoyo a los jugadores acusados de presunto abuso a una menor Los asistentes mostraron pancartas de apoyo a Viti. / E.Jiménez Piden que se respete la presunción de inocencia y confían en que la Justicia cumpla su función y que toda la verdad «salga a la luz» E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 22 diciembre 2017, 22:07

La plaza de la Encina de Ponferrada ha sido escenario este viernes de una concentración de apoyo a los tres jugadores que formaban parte del Club de Fútbol Arandina, -entre ellos el ponferradino Viti y el astorgano Lucho- que se encuentran en prisión preventiva desde el 13 de diciembre por supuestamente abusar de una menor de 15 años.

Medio centenar de personas se han manifestado para defender la inocencia de los tres futbolistas y, sobre todo, la de Viti, natural de la capital berciana. Allí han mostrado pancartas de apoyo en las que se podía leer «Ponferrada está contigo», «justicia justa» o «si no sabes, no especules, no hables, no juzgues, yo creo a Viti», entre otras.

Además, los asistentes han leído un comunicado en el que han asegurado que «no se ha tratado justamente un tema en el que de momento solo existe una declaración sin ningún tipo de prueba categórica». Es más, consideran que, desde el primer momento, se ha juzgado públicamente a los tres jugadores, difundiendo sus imágenes y datos personales, «tachándoles de violadores simplemente porque ha habido una declaración de una persona sin tener ninguna otra prueba que acredite esta versión».

Por todo ello, han pedido que «se respete la presunción de inocencia», «una justicia justa» y que «los medios de comunicación no juzguen, sino que informen». Asimismo, confían en que la Justicia cumpla su función y «que toda la verdad salga a la luz». Por último, han condenado «cualquier acto en contra de la integridad de la mujer».

La concentración fue convocada a través de las redes sociales, siguiendo a la ya celebrada en Aranda de Duero y la que tendrá lugar este sábado en Astorga.

Condenas a las concentraciones de Ponferrada y Astorga

Por otro lado, la Plataforma Berciana Contra las Violencias Machistas se ha pronunciado sobre este asunto y, en un comunicado, se ha sumado al manifiesto de la Plataforma Feminista de Aranda, por lo que apoyan las medidas cautelares establecidas por judicatura para proteger a la víctima.

El colectivo rechaza la inclinación hacia la culpabilización de la víctima y «de cómo se le juzga y somete a un escarnio público por aspectos de su vida personal». «Nada, absolutamente nada justifica una agresión sexual y manifestamos nuestro apoyo incondicional a todas las mujeres que sufran una agresión sexual porque no están solas», concluye la plataforma.

También en contra de las concentraciones de Ponferrada y Astorga se han manifestado el PCE y la UJCE de León, para los que dichos actos «evidencian que la cultura de la violación esta arraigada en nuestra sociedad». En ese sentido, consideran que la petición de apoyo a los detenidos, utilizando como argumento la presunción de inocencia, «recuerda la dada en su día por algunas personas, y algún medio de comunicación, a los acusados por violación en los San Fermines» y demandan a las instituciones que no permitan este tipo de actos de apoyo hacia los llamados «presuntos agresores». Es más, entienden que quienes convocan y participan en estas concentraciones podrían estar cometiendo un delito de odio, penado en el art.510 del Código Penal.

«Estas manifestaciones de apoyo incondicional a las personas detenidas pretenden restar responsabilidad a los presuntos violadores y culpabilizar a la victima de su situación. Ninguna actitud de la victima puede justificar una agresión y ninguna agresión puede quedar sin respuesta. Debemos reflexionar sobre qué clase de sociedad estamos construyendo, donde la vida de las mujeres y las niñas sufren todo tipo de atropellos», señalan en un comunicado.