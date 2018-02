La Mesa del Castaño apremia a la Junta a autorizar la suelta de 'Torymus' para combatir la avispilla en los sotos de El Bierzo Inaguración de las jornadas de Biocastenea en el Campus del Bierzo. / C. Ramos Confía en que las primeras actuaciones contra la plaga puedan realizarse de cara a la primavera del próximo año CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 16 noviembre 2017, 18:35

La Mesa del Castaño del Bierzo urge a la Junta de Castilla y León a autorizar las sueltas controladas de 'Torymus sinensis' para combatir la avispilla en los sotos de la comarca, que afecta en este momento a 17 plantaciones ubicadas en la zona del Bierzo Oeste, principalmente en los municipios de Vega de Valcarce y Corullón por su cercanía a Galicia, comunidad donde la plaga se ha extendido a toda la Comunidad.

«Insistimos a la Junta de Castilla y León para que ponga en marcha ese plan de acción y que en la primavera del año que viene podamos realizar esas primeras sueltas». Una petición que lanzan también al Ministerio de Agricultura «para que de una vez acabe de autorizar esa actuación como control biológico sin tener que andar con temas de experimentación», explicó el director técnico de la organización, Pablo Linares, durante la inauguración en el Campus de Ponferrada de las Jornadas Técnico-Científicas de Biocastanea que reúnen hasta el sábado a técnicos y expertos de toda España que mostrarán su experiencia a la ahora de frenar la plaga.

Desde la Mesa del Castaño entienden que se trata de una actuación «urgente» dado que «sabemos que a día de hoy es el único método efectivo y no porque se haya investigado poco, porque llevamos peleando con esta plaga a nivel global en Europa desde hace ya bastantes décadas, y es el único medio que se ha encontrado para poder controlarla es la suelta del Torymus». Reconocen que la suelta se hace ahora más necesaria que nunca para reducir los efectos drásticos que podría provocar la acción de la avispilla en los sotos de la comarca. «Cuanto antes se inicie la suelta del 'Torymus' más rápido es poder llegar al equilibrio porque estamos hablando de una lucha biológica, no de un tratamiento fitosanitario».

No obstante, el colectivo reconoce que los efectos no van a ser inmediatos debido a que «aunque soltemos el próximo año no va a significar que hayamos controlado la avispilla pero sí que podemos reducir el número de año hasta que tengamos que llegar a ese control y la incidencia que pueda tener en los castaños», apuntó Linares.

La petición de la Mesa del Castaño viene avalada por la recomendación de expertos llegados de Galicia, Asturias, Cataluña y Andalucía, entre otros, que destacaron la suelta del 'Torymus' como el único medio realmente efectivo capaz de frenar totalmente la plaga de la avispilla, a pesar de que los parásitos autóctonos en el caso de la Comunidad gallega han sido capaces de frenar su incidencia en las plantaciones.

«Los parasitoides autóctonos fueron capaces de matar a un 17% de la población de avispilla», señaló el profesor de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus del Bierzo, Fernando Castedo.

Expertos de Andalucía recordaron el problema que sufren con esta plaga así como la necesidad de actuar contra ella cuanto antes dado que en tres años acaba con los árboles.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, por su parte, destacó la importancia de las jornadas «para poner en valor un producto autóctono de nuestra tierra y dar un impulso a la castañicultura». Avanzó, además, la intención del equipo de gobierno de retomar los proyectos de potenciación del castaño en el municipio.