La Fele exigirá a Fomento que cumpla el compromiso del anterior gobierno sobre la autovía A-76 Imagen de la N-120. / César Sánchez El colectivo de empresarios mandará una carta a José Luis Ábalos recordando todas las actuaciones en materia de infraestructuras que tiene pendientes su Ministerio / Además, piden que se ejecute la partida de 4,5 millones prevista en los PGE para la autovía entre Ponferrada y Orense E.JIMÉNEZ Ponferrada Lunes, 9 julio 2018, 13:01

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) exigirá al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute todas las infraestructuras pendientes y que cumpla con los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo del PP sobre todo en lo que respecta a la autovía A-76 entre Ponferrada y Orense. «Ahora con más motivo, ya que algunos de los representantes nacionales son de aquí de la provincia de León con alto cargo y responsabilidad dentro del Gobierno, habrá que seguir insistiendo a través de ellos en la preocupación que tiene todo empresario de la comarca del Bierzo en la realización de esa autovía A-76, en la necesidad incluso de esa autovía, ya no solo para sacar los productos a los puertos tanto de Vigo como de Portugal sino también para la seguridad de las personas», apuntó Javier Morán, presidente de Fele Bierzo.

Y es que según explicó, la N-120, que es por donde se circula en la actualidad, es una carretera «casi tercermundista», en la que en la mayoría de sus tramos solo hay un carril en cada sentido. Debido a ello, es un vial que mucha gente evita realizando una gran cantidad de kilómetros más por la A-6 dirección Coruña o bajando por la de Benavente. «Pero esa no es la del día, si para evitar un tramo tenemos que no ser competitivos en el mercado porque tenemos un mayor coste de transporte pues entonces mal favor nos están haciendo», indicó.

De este modo, Fele Bierzo va a seguir insistiendo en la ejecución de esta autovía y mandarán un escrito al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, «recordándole las infraestructuras que tenemos pendientes y que dependen directamente de su Ministerio», aunque no permitirán «bajo ningún concepto» que «las amenazas o cuestiones que se están poniendo en los medios de subidas de impuestos o demás no vayan dirigidos esos ingresos a cumplir unos objetivos que son el desarrollo económico de las zonas en las cuales ahora mismo no tenemos».

Por ello, pedirán la ejecución de los «insuficientes» 4,5 millones incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para este año para esta infraestructura y en los próximos PGE intentarán que esas cantidades se tripliquen o más «pero que se acaben por lo menos esos tres tramos que ya tienen impacto ambiental y proyectos de ejecución para poder sacarlos a licitación», concluyó Javier Morán.