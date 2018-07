El exalcalde de Cacabelos reitera su inocencia porque dio «el visto bueno» pero no hizo el informe El exalcalde de Cacabelos, en el banquillo de los acusados. / Campillo La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de prisión para Adolfo Canedo por un presunto delito de falsificación en documento oficial y uno de estafa procesal en grado de tentativa RUBÉN FARIÑAS León Lunes, 9 julio 2018, 17:19

«Yo solo doy el visto bueno, que es lo que me exige la ley, pero no hice ningún documento». Ese ha sido el argumento mantenido y reiterado por el exalcalde de Cacabelos, Adolfo Canedo, para defenderse del delito de falsificación en documento oficial del que se le acusa.

La Audiencia Provincial de León ha acogido la vista oral de un juicio donde el regidor de la localidad berciana, entre 2011 y 2015, se ha tenido que sentar en el banquillo.

Los hechos La Audiencia juzga este lunes al exalcalde de Cacabelos por un presunto delito de falsificación

Canedo lo ha hecho en compañía de la secretaria interina, Nuria R.M., que durante parte de la legislatura acompañó al primer edil en el Consistorio cacabelense.

El documento en cuestión se trata de un certificado en el que se aseguraba que no existía ningún documento en los archivos del Consistorio donde se recogieran las retribuciones de los funcionarios municipales durante las situaciones de baja por incapacidad temporal. Ante ello, la Fiscalía les acusó de «omitir tanto el envío como la mención alguna» de las nóminas de los funcionarios que si percibieron la totalidad de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja.

La secretaria elaboró el informe

Precisamente ella ha sido la encargada de prestar declaración en primer lugar. La acusada ocupó el cargo entre 2012 y 2015, y ha justificado su actuación en el desconocimiento de las actuaciones que se venían desarrollando en el Ayuntamiento de Cacabelos.

«Nunca me dijeron nada, ni de la demanda ni de la reclamación; todos los temas económicos los lleva el interventor», ha argumentado Nuria.

El certificado que ella misma remitió, según ha afirmado ante el tribunal, decía que «ningún documento desde 2001 pedía que se le retirarán los emolumentos» debido a una baja por incapacidad temporal.

Tras no contestar a la acusación particular, la exsecretaria municipal manifestó su inocencia y los excusó los posibles errores del informe en la falta de tiempo porque el alcalde le había dicho «que era urgente».

La secretaria, a la izquierda, declara junto al alcalde. / Campillo

Canedo se defiende con el desconocimiento

El segundo turno fue para Adolfo Canedo. En una enfarragosa declaración, con respuestas dilatadas y preguntas poco concretas, que obligó al presidente del tribunal a solicitar que se abreviara en las mismas, el exalcalde aseveró que él firmaba los documentos «porque estoy obligado a hacerlo; no tengo que estar de acuerdo o no, y en este caso considero que no hay faslificación».

El primer edil de Cacabelos relató la situación en la que se había encontrado al Ayuntamiento «en quiebra total» y con un desajuste en las cuentas desde 2001.

Sobre la denunciante, Canedo ha defendido que de los 90 contratos de personal que existían cuando él tomó posesión «80 se encontraban en fraude de ley», por ello solicitó los informes a su secretaria.

«Solo di el visto bueno»

«No elaboré la documentación, solo di el visto bueno», ha repetido en varias ocasiones Adolfo Canedo, en respuesta a todas las partes. «Yo no compruebo qué se les abona, yo firmo los documentos», ha insistido.

El conflicto laboral aparece con el Real Decreto 20/2012 que exige la reducción del pago de la retribución salarial a partir de los 90 días de baja. Según el exregidor, a partir de ese mes se debía autorizar una excepcionalidad y se determina que la denunciante no lo había firmado.

No obstante, aseguró que «nunca estuvo en cuestión el pago del 100 por 100 del suelo a las personas que se encontraban de baja», sino que la controversia surgió «a partir del cuarto mes», ya que «nunca había habido bajas superiores a los tres meses».

Es entonces cuando Pilar –la denunciante- reclamó la totalidad de su emolumento y llevó al juzgado su denuncia, quien remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Cacabelos.

En cuanto al caso particular de la persona que interpuso la denuncia contra el que fuera edil de Cacabelos, éste aseguro que «sabía que a la anterior secretaria se le pagaba el 100 por 100 de su sueldo durante la baja», algo que se realizaba «sin seguir ningún tipo de normativa». Sin embargo, cuando la baja superó los tres meses de duración, el alcalde solicitó un informe para saber «cómo se tenía que hacer».

La respuesta dada desde el Consistorio, que lleva la firma de la secretaria y el alcalde, es el objeto de acusación para los responsables. «Yo doy el visto bueno, que es lo que me exige la ley, no hice el documento», ha expresado durante su defensa Adolfo Canedo.

Sala de vistas de la Audiencia Provincial de León.

Petición de pena y motivación

Concluida la vista oral y tras la declaración de un largo número de testigos, la Fiscalía ha mantenido la solicitud de cinco años de prisión, más una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como alcalde durante cinco años para Canedo; y cuatro años en privación de libertad, inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria durante tres años y una multa de 20 euros diarios durante un año para Nuria R.M. por, según se recoge en su informe, «confeccionar un mutuo acuerdo a sabiendas de faltar a la verdad» en un certificado en donde constataban la ausencia de documentos relativo a las retribuciones de los funcionarios municipales durante las situaciones de incapacidad temporal.

El ministerio público les acusa de «omitir tanto el envío como la mención alguna» de las nóminas de los funcionarios que sí percibieron la totalidad de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja.