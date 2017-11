Endesa arranca el grupo 4 de Compostilla para funcionar a pleno rendimiento ante la demanda de energía Central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil. / César Sánchez El comité de empresa ve la situación como algo únicamente «coyuntural» y pide soluciones definitivas para la quema de carbón autóctono CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 23 noviembre 2017, 13:59

La térmica de Compostilla vuelve a funcionar a pleno rendimiento. Endesa ha iniciado esta semana los trabajos de preencendido con gasoil del grupo 4 de la central ubicada en la localidad de Cubillos del Sil para hacer frente a la demanda de energía ante la falta de producción eólica e hidráulica. Una situación que mantiene así activos los tres grupos de la instalación, junto con el 3 y el 5 que permanecen enganchados a la Red Eléctrica Española desde hace poco más de un mes.

«Llevábamos un tiempo con dos y ahora están los tres grupos funcionando», explicó el presidente del comité de empresa, Juan Sobredo, que reconoció que el grupo 4 «necesita un tiempo de adaptación para estar a la carga máxima» tras los trabajos de revisión de la instalación llevados a cabo en las últimas semanas.

En este sentido, explicó que el último grupo en arrancar de la central alcanza en este momento poco más de la mitad de su producción eléctrica. «Ahora mismo está en 200 megavatios pero cuando llegue al cien por cien iremos a la carga máxima que son entre 300 y 350 megavatios», indicó Sobredo.

Desde el comité de empresa entienden que el hecho de que Endesa haya dado luz verde a la entrada en funcionamiento de los tres grupos de la central responde únicamente a una situación coyuntural lejos de tratarse de una solución de futuro para la térmica que garantice la quema de carbón autóctono.

«Ahora mismo no hay aire, no hay agua y la energía está a un precio elevado así que es rentable que produzcamos, pero es más coyuntural que por una decisión definitiva para que se mantenga y se queme el carbón de aquí», señaló el presidente del comité, que tiene claro que «todo lo que sea producir es bueno pero no es una solución para el futuro».

En este sentido, Sobredo ha realizado un llamamiento al Gobierno para que dé un «primer paso» con la publicación del Real Decreto que regulará el cierre de las centrales térmicas. Pide tanto al PP como al PSOE que «dejen de tirarse los trastos a la cabeza y que empiecen a adoptar soluciones y no andar con guerras que no nos llevan a ningún sitio», concluyó.