CB denuncia que en Puente de Domingo Flórez no se convocan plenos ordinarios desde el mes de diciembre Pedro Muñoz, concejal de Colaición por el Bierzo. Los bercianistas critican la suspensión de la sesión de marzo y el retraso en la prevista para este mes LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Miércoles, 27 junio 2018, 12:01

Los concejales de Coalición por el Bierzo (CB) en el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, Secundina Vázquez y Pedro García, denunciaron hoy que el Consistorio lleva sin convocar un pleno ordinario desde el pasado mes diciembre. Los bercianistas recordaron que la sesión de marzo no se celebró y que el pleno previsto para mañana «hasta el momento no ha sido siquiera convocado, por lo que ya no puede ser celebrado en la fecha que le corresponde por acuerdo plenario».

En ese sentido, CB achaca la situación a la «forma despótica y caciquil» de gobernar del alcalde, el 'popular' Julio Arias, al que acusan de cometer «constantes excesos de poder» y de «saltarse la ley sin ningún tipo de escrúpulos». Al respecto, recalcaron que la ausencia de plenos «vulnera los derechos de los concejales de la oposición», ya que, recordaron, «es a través del pleno ordinario como los representantes públicos controlan y fiscalizan la labor del equipo de gobierno municipal».

En la misma línea, los bercianistas consideraron que estas «prácticas abusivas» constituyen una forma de «evitar que se acceda a la información y al control de las gestiones municipales», lo que a la postre supone «un desprecio a los ciudadanos».

Por otro lado, CB criticó la «ocultación» de las cuentas relativas a las fiestas patronales de la localidad, algo que a juicio de los bercianistas conforma «otra prueba más de la opacidad con que se gestiona el municipio». Según los ediles de CB, «después de llevar todo el mandato pidiendo que se se aclaren, no hemos obtenido más que evasivas».