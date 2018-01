CSI-F asegura que la Gerencia del Área Sanitaria del Bierzo no está cumpliendo objetivos El sindicato cree que las contrataciones sanitarias realizadas en 2017 no se corresponden con las necesidades reales asistenciales ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 5 enero 2018, 16:38

El sindicato CSI-F ha asegurado, a través de un comunicado, que el gerente del Área Sanitaria del Bierzo, José Antonio Visedo, no apunta los datos reales que viven día a día los profesionales. En ese sentido, señalan que en 2017 en Atención Primaria, que cuenta con una plantilla de aproximadamente 500 personas, no se ha llegado a un 5% de sustituciones por vacaciones. «Estamos hablando de más de 5.000 días de permisos en los que no se ha procedido ni a contratar ni a sustituir y son los propios profesionales los que asumen las consultas y las tarjetas sanitarias de otros profesionales».

También consideran «agravante» la situación de los auxiliares administrativos y de los celadores de Atención Primaria que, según el sindicato, «se han visto obligados en muchas ocasiones a asumir funciones que no les corresponden por estatuto». Por ello, exige a la Gerencia que las sustituciones de los Médicos de Familia y Enfermeras de Atención Primaria garanticen la calidad asistencial de los pacientes de los centros de salud, porque «los profesionales ya están hartos de parchear la mala gestión que se realiza en este ámbito».

En ese sentido, CSI-F explica que los indicadores de presión asistencial y de frecuentación publicados por la Junta de Castilla y León estiman que el Área Sanitaria del Bierzo tiene los más elevados de la comunidad en cuanto a médicos de familia, y los segundo en relación a la demanda de cuidados para los profesionales de Enfermería.

El sindicato tiene la certeza de que las contrataciones que se han producido en el 2017 «no han estado acorde a las necesidades reales asistenciales» tanto de profesionales como de la población, ya que «sí así fuera no se hubieran cerrado los consultorios rurales aproximadamente 715 días entre los 143 con los que cuenta el área, lo que se traduce en una disminución en la atención al usuario del Bierzo y Laciana en más de 2000 horas».

Hospital del Bierzo

En cuanto al Hospital del Bierzo, CSI-F ha vuelto a denunciar la falta de contratación acorde al mantenimiento asistencial de las diferentes unidades desde la llegada de la nueva Gerencia, «quedando patente la mala gestión que se está llevando a cabo» y puede constatar que «de forma habitual, continuada y reiterada se está trasladando personal de un servicio a otro para cubrir las ausencias no sustituidas de otros profesionales». El cálculo del sindicato es que a primeros de diciembre de 2017 se debían más de 10.000 jornadas de trabajo derivadas de permisos reglamentarios y todos aquellos surgidos «de no respetar los descansos legales de los turnos de los trabajadores, que se han visto obligados a venir a trabajar por encima de jornada para cubrir la ausencia o permiso de otro compañero».

El Hospital del Bierzo , según los datos que maneja CSIF, consta con una plantilla orgánica de aproximadamente de 1300 trabajadores, «llegando en el 2017 a un porcentaje de sustitución que no alcanza el 30%, quedando de manifiesto que los datos que expone el gerente del Hospital no se corresponden con la realidad vivida».

Con todo ello, el sindicato critica la mala gestión de los recursos humanos, unida al cierre de camas «que se produce sistemáticamente según el criterio de la Gerencia» y anima a todos los trabajadores y a la población en general a acudir de forma masiva el día 20 de enero a Valladolid para participar en la manifestación convocada por las plataformas sanitarias de Castilla y León y «dejarle claro a la Consejería de Sanidad que a los ciudadanos del Bierzo y Laciana no nos van a parar y que vamos a seguir luchando por tener una sanidad pública, universal y de calidad».