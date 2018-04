El Consejo lamenta que los PGE reserven cantidades «pírricas» para Ciuden e infraestructuras en la comarca Planta de captura de CO2 de Ciuden en Cubillos del Sil. / César Sánchez Courel acusa al PP de «vender humo» para la comarca con sus promesas de apuesta por el carbón y por la planta de captura de CO2 sino se plasman en la llegada de fondos CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 4 abril 2018, 18:11

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, lamentó hoy que los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno central reserven cantidades «pírricas» para la mejora de infraestruturas y proyectos de desarrollo para la zona como es el caso de la Ciuden. «A ninguna persona de esta comarca le pueden satisfacer estas inversiones, más allá de todo lo que tiene que ver con infraestructuras de agua, el resto es muy poco», indicó.

Courel entiende que es necesario que las promesas que se lanzan desde el PP se plasmen de forma efectiva en la llegada de fondos para garantizar proyectos de futuro e industrialización para la comarca. «Me gustaría que cuando hay esas reuniones que se anuncian a bombo y platillo en las que se avanzan unas directrices, un interés y unas ganas en que se hagan cosas para evitar la despoblación y para apostar por el carbón, que eso tuviera una continuidad y se plasmara en los documentos oficiales», señaló. Cree que los PGE elaborados por el Ejecutivo de Rajoy recogen «la dura y la cruda realidad y es que para nuestra comarca no hay nada», subrayó.

El mandatario comarcal asegura que «no» está satisfecho con unas cuentas con las que cree que los populares sólo venden humo para El Bierzo. «Es necesario que todo lo que se vende se plasme en una realidad y sino es así sólo queda en vender humo, y en este caso, ni siquiera el humo es el del carbón que se debería quemar de las cuencas en nuestras centrales».

En referencia a la Ciudad de la Energía, Courel no entiende que los Presupuestos reserven sólo 3.000 « euros para este año, una cantidad que en ningún caso permitirá potenciar el centro de investigación de captura de CO2 de Cubillos del Sil ni tampoco garantizar el futuro del carbón. «Si estamos hablando de defender el carbón nacional, de proyectos de investigación en la comarca, y lo que destinamos son cantidades pírricas de dinero, blanco y en botella», señaló.

El presidente del Consejo que tiene claro que este objetivo que no puede llevarse a cabo sin desde el Gobierno central no se reservan los fondos necesarios.Yo no puedo potenciar la investigación en un centro de investigación como es la Ciuden si no destino dinero para ello» dado que «si en los Presupuestos Generales del Estado no viene, no existe», recalcó.