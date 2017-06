La añada de la DO Bierzo de 2016 recibe la calificación de «excelente» La excelente cosecha de la DO Bierzo. / César Sánchez La presidenta de la DO cree que supone un espaldarazo para la comercialización de los vinos de la comarca CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 21 junio 2017, 18:01

La añada de la Denominación de Origen Bierzo de 2016 ha recibido la calificación de «excelente». La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, fue la encargada de dar lectura a la valoración de los 17 técnicos, sumilleres y enólogos tras la cata que se se ha llevado a cabo este miércoles en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo para valorar la cosecha.

Los vinos respaldados por el marchamo de calidad de reciben por tercer año consecutivo la máxima valoración en una cata a ciegas que constó de tres vinos blancos de la variedad Godello, dos rosados y ocho tintos Mencía, lo que da buena muestra del potencial de nuestros caldos en base a los avances en el trabajo de agricultores y bodegueros.

La presidenta del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Misericordia Bello, se mostró «muy satisfecha» por el resultado de la cata que calificó de «objetiva». Así mismo, animó a bodegueros y productores a «seguir apostando por nuestro Bierzo, seguir impulsando nuestras ventas y por seguir salvando parcelas para que los jóvenes agricultores se impliquen en esta actividad».

Consejo Regulador

Por su parte, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, subrayó también la importancia de la calificación porque «vincula de una forma importante las exportaciones, la comercialización y todo lo que es la producción del magnífico vino del Bierzo», indicó. Unos caldos «que viene cosechando resultados impresionantes» que achacó al trabajo de viticultores y bodegueros «bien dirigido por el Consejo Regulador», reseñó.

Milagros Marcos, durante el anuncio de la calificación de la añada. / César Sánchez

Marcos destacó que la DO Bierzo es la tercera de la Comunidad en volumen de ventas en los mercados ordinarios y en los canales especialistas, tiendas gourmets, especializadas y por Internet. Sólo en venta on line indicó que de cada cien personas que han utilizado este canal, 14 se llevaron a casa un vino de la comarca. «Algo tendrá», resaltó la consejera de Agricultura que no dudó en felicitar al Consejo Regulador por ese trabajo, por el plan de dinamización llevado a cabo a través del Banco de Tierras y por el 35% de exportaciones. «Es de las que más iniciativa exportadora tiene», apostilló.

Seis 'excelente'

En los últimos diez años los vinos de la DO Bierzo han obtenido en seis ocasiones la nota de excelente (2005, 2007, 2012, 2014, 2015 y 2016) y de muy buena el reso de añadas lo que supone un espaldarazo para la labor de los más de 2.400 viticultores y 77 bodegueros y cooperativas adscritos al sello de calidad de los caldos de la comarca.

Por otro lado, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta anunció la celebración de «un gran evento internacional relacionado con el sector del vino y vinculado a los Premios Zarcillo para el mes de junio de 2018».