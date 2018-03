Los agricultores exigen indemnizaciones por los daños de la plaga de conejos que «arruina» las plantaciones del Bierzo

Más de un centenar de agricultores del Bierzo se concentraron hoy ante la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada para exigir a la Consejería de Agricultura que dé un paso adelante y apruebe la declaración de 'plag'a para la invasión de conejos que está causando serios daños en las plantaciones de viñedo y frutales en la comarca.

Los manifestantes desafiaron a la lluvia con una protesta convocada por Asaja que estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Soluciones a la plaga de conejos. Consejera: Menos propaganda y más trabajar'. Desde la organización agraria entienden que «la Administración no está poniendo medidas para que la plaga de conejos se coman nuestros cultivos y no arruinen nuestros frutales y nuestro viñedo», indicó el secretario regional de Asaja, Francisco Turrado, que lamentó la «nula voluntad de hacer una declaración de plaga, que es lo que procede en este momento».

Turrado recuerda que la declaración de plaga está contemplada en la ley agraria y tiene entre sus objetivos la lucha contra este tipo de situaciones. Entiende que la Junta justifica su negativa en aprobar la declaración en el «coste político» que puede ocasionar dado que «siempre que se aprueba es porque no se ha podido solucionar el problema y suena mal, por lo que tenemos claro que no se declara». Asaja considera, además, que su aprobasción permitiría indemnizar a los agricultores y ganaderos por los daños ocasionados en su pklantaciones. «No hay ningún impedimento legal para declarar plaga y no hay voluntad política de declararla», subrayó Turrado.

La organización asegura que en la comarca los daños se están ocasionando en plantaciones permanentes y cultivos centenarios como es el caso de las viñas y los frutales. «Un árbol cuesta mucho dinero plantarlo y tarda muchos años en producir, por lo tanto, la situación que se da aquí es muy particular».

Con esta acción de protesta los agricultores han querido poner sobre la mesa otra serie de reivindicaciones para el sector primario de la comarca, una agricultura y una ganadería, que desde Asaja entienden que en El Bierzo «está olvidada a pesar de las múltiples visitas que hace al consejera a la comarca sin ejecutar proyectos concretos y sin traer dinero».

Desde la organización agraria recuerda a la Junta que no ha dado solución a otros problemas del sector como el seguro agrario «porque su condicionado sigue siendo inviable para muchos agricultores, fruticultores y productores de uva», indicó Turrado, el saneamiento ganadero y la ocupación de los montes después de un incendio por parte de los ganaderos de vacuno y de ovino en extensivo. Reclaman, además, que la Administración regional ponga en marcha medidas para luchar contra las fincas que están abandonadas.Entienden que atajar estos problemas es necesario dado que estas situaciones «son el reservorio de otras plagas que también hay en la comarca».

Desde Asaja lamentan que los agricultores y ganaderos bercianos a día de hoy no sepan lo que se la PAC «porque por lo general no cobran ninguna ayuda de esos presupuestos de la Unión Europea», apuntó su secretario regional.

El secretario regional de Asaja avanzó que continuarán adelante con las protestas si la interlocución con la Junta no da sus frutos, dado que que todavía no se ha traducido en medidas «decididas y contundentes». Insta a los alcaldes, además, a que revisen las ordenanzas municipales y tomen medidas para que «esas fincas que están abandonadas entren en producción». Turrado recordó que la agricultura es «la riqueza del Bierzo», siempre y cuando se recuperen tierras «porque el sector primario está siendo muy olvidado».