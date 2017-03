El juez imputa al alcalde de Bembibre por presunta prevaricación administrativa

El titular del Juzgado número 8 de Ponferrada ha resuelto investigar al alcalde de Bembibre, el popular Manuel Otero, y a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura por un presunto delito de prevaricación administrativa, después de que no haya dado cumplimiento a dos sentencias -del Juzgado Contencioso Administrativo de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que anulaban el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de abril de 2013 por el cual se prorrogaba el contrato a Clece de las piscinas climatizadas y de la residencia de ancianos de la villa del Boeza.

«Las dos sentencias dictadas nos dieron la razón porque descubren y deshacen el tinglado que Otero tenía con Clece. Sin embargo, un año después, no ha cumplido las sentencias, manteniendo a Clece en un contrato que resultó anulado y como no se da por enterado hemos tenido que presentar en el juzgado las sentencias para que sea la justicia la que lo haga entrar en razón», señaló Manuel Ángel Rey, secretario general del PSOE de Bembibre.

Por este motivo, los socialistas han exigido la dimisión de Manuel Otero como alcalde y también como procurador en las Cortes de Castilla y León. «Los hechos son los suficientemente graves para que Otero no pueda seguir siendo alcalde de Bembibre y es por ello que le exigimos su dimisión porque no puede seguir arrastrando el nombre de Bembibre con estas fechorías y le exigimos al PP que, si no puede seguir como alcalde, tampoco como procurador», indicó Rey.

El caso se abre ahora por la vía penal, con las diligencias previas, después de que el regidor de la villa del Boeza agotara todos los recursos por la vía administrativa y, con la intención, según los socialistas, de que venza el contrato con Clece, que lo hace el 29 de abril. «Él debe saber por qué pero en todo caso tiene que explicárselo al juez y a los ciudadanos de Bembibre porque este empecinamiento en favorecer a esta empresa», aseguró Manuel Ángel Rey.

Haciendo memoria, el que fuera por aquel entonces portavoz en el Ayuntamiento explicó que las piscinas climatizas solo cerraban durante el mes de agosto pero Otero optó por cerrarlas los meses de verano «y para compensar un supuesto desequilibrio económico con Clece no tuvo mejor ocurrencia que adjudicar a dedo las piscinas de verano, sin tramitar ningún expediente de contratación y sin ningún informe económico que justificase tal desequilibrio».

En cuanto al coste económico de la prórroga del contrato y la adjudicación de las piscinas de verano, los socialistas consideran que es difícil de valorar. «Lo que sabemos es que las piscinas de verano dejaron un superávit de 40.000 euros, que por cuatro años son 160.000 euros como mínimo, sin contar que hubo modificaciones en la explotación de las piscinas, porque las de invierno solo cerraban en agosto y por la nueva modificación cerraron cuatro meses, todo el verano». Además, creen que lo sorprendente de todo es que «el supuesto desequilibrio económico del que hablan se basa en una apreciación del alcalde, no de un informe de un técnico».