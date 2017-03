El gerente del hospital achaca el cierre de camas a la merma de la presión asistencial e insiste en que todas «están siempre disponibles»

El gerente del Hospital del Bierzo, José Antonio Visedo, justifica el cierre de 36 camas de la planta 2ªB de Medicina Interna a la reducción de la presión asistencial experimentada en las últimas semanas después de los picos de ingresos atendidos como consecuencia de la gripe.

«Esto es el día a día nuestro, las camas a lo mejor hoy están cerradas las de la 2ªB pero mañana están abiertas o abrimos 15 o 18 en función de la carga de trabajo y que haya o no pacientes», ha explicado Visedo que recuerda que «esta es la dinámica de trabajo del hospital desde hace tiempo no de mi etapa sino de la anterior también».

El responsable del primer centro sanitario de la comarca insiste en que la totalidad de las camas «están siempre, siempre, disponibles» para atender los ingresos que puedan producirse pero siempre y cuando sea necesario.

«Si ahora mismo las camas no tienen pacientes pues no tienen pacientes, pero de hecho no todas las camas del hospital aunque las plantas de hospitalización estén abiertas están todas las plantas al cien por cien», indicó el gerente del hospital. En este sentido ha señalado que cada planta de hospitalización dispone de 36 camas que en muchas ocasiones no se cubren al cien por cien. «A veces tenemos un 70, un 80 o un 90% de cobertura y esto pasa con la 2ªB igual en la época de la gripe las hemos tenido abiertas era porque básicamente había presión asitencial, porque había pacientes», subrayó.

«Punto de encuentro» con los sindicatos

Por otro lado, José Antonio Visedo se ha mostrado satisfecho del resultado del último encuentro mantenido con los representantes de los trabajadores integrados en la Junta de Personal y confía en que sea «un punto de inflexión, una nueva etapa» en las relaciones con los sindicatos.

«Ha sido muy positiva, la verdad, porque creo que hemos vuelto a llegar otra vez a un punto de encuentro a priori de entendimiento y de comunicación y de revisión de información», indicó el gerente.