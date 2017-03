El PSOE defiende en las Cortes la protección del yacimiento paleontológico de Salas

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León debate este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para la defensa y la promoción del importante yacimiento paleontológico de la localidad berciana de Salas de la Ribera. La iniciativa, presentada hace casi un año por la procuradora berciana del PSOE, Gloria Acevedo, exige, en concreto, que la Junta realice «los estudios necesarios para buscar una figura de protección más adecuada para los yacimientos paleontológicos de Salas de la Ribera». El texto también reclama elaborar «un plan de promoción de los valores paleontológicos y geológicos dentro de un turismo natural y cultural sostenible».

El yacimiento paleontológico de Salas está considerado como uno de los contextos geológicos de mayor relevancia del mundo. En él se encuentra el 90% del registro mundial de fósiles de sinrabdosomas, colonias de animales marinos llamados graptolitos, que hace más de 400 millones de años habitaban la Tierra a 200 metros bajo el agua. Además, en Salas apareció hace ocho años un aguijón fosilizado de un euripterido, un escorpión marino gigante que pudo alcanzar una longitud de un metro y medio. La difusión de estos hallazgos ha atraído a números paleontólogos y geólogos de todo el mundo.

Gloria Acevedo argumenta, no obstante, que «la desprotección de este patrimonio geológico, minero y paleontológico ha provocado una expoliación, material, formal y burocrática continuada». La procuradora berciana añade que, precisamente, para evitar que se produzcan estos ataques, «sería conveniente dar a estos fósiles un reconocimiento oficial y una adecuada protección singular y específica». Acevedo esgrime que, en esta línea, existe previsión legal en el artículo 90 de la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, que califica de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial «las áreas declaradas como tales por preservar una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica o paleontológica de la comunidad autónoma».

Gloria Acevedo recuerda que el ejemplo más lamentable y reciente de la deficiente protección de este yacimiento se produjo en 2015, cuando resultó afectado por las obras de la carretera N-536. Ya en aquella ocasión, la parlamentaria autonómica berciana presentó en las Cortes una pregunta escrita para conocer todas las circunstancias que llevaron a este hecho y para saber cómo es posible que este importante registro de fósiles marinos no contara con protección suficiente para evitar lo que los científicos consideraron un «atentado al patrimonio natural y a la geodiversidad». A ello se unió el hecho de que el Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez, municipio al que pertenece Salas, había solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) ocho años antes.

La Junta respondió a la pregunta parlamentaria del PSOE en enero de 2016 que la figura BIC no era la apropiada para la protección de este yacimiento al no estar relacionado con la evolución humana, motivo por el cual el PSOE reclama ahora utilizar la vía de la Ley de Patrimonio Natural en la proposición no de ley que este miércoles defenderá Gloria Acevedo en las Cortes.

La relevancia mundial de estos restos quedó acreditada en 2007 con motivo de la petición para declararlos BIC. En ese momento, el Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez recabó el apoyo de más de 150 científicos e instituciones de 23 países, entre las que se encontraban las universidades de Edimbugo, Copenhage, Lyon, Leicester, Oregón o Montreal.