El presidente de Diputación en Ávila «confía en la madurez política de los afiliados»

Ante la jornada de votación para elegir al futuro presidente del Partido Popular en Ávila, el presidente de Diputación de Ávila ha hecho una valoración autocrítica del partido, lamentando que la base no estuviera actualizada y que más personas no puedan participar.

En el caso de Ávila, no obstante, ha explicado que la gerente del partido informó de que las personas que participarán en la votación se corresponden con las que han mostrado interés en ello, por lo que "no quedará fuera mucha gente por no estar al corriente de las cuotas", condición para votar de estas elecciones.

Ha aludido al sucesor de Antolín Sanz, actual presidente del PP en Ávila, afirmando que "tiene un trabajo muy importante que hacer". Se ha referido así a la necesidad de que los afiliados participen más en el proceso, porque "cuanta más gente vote más legítimo es el resultado y más fuerte el partido".

No ha querido pronunciarse a favor de ninguno los dos candidatos, asegurando sin embargo que tanto Mañueco como Silván serían unos dignos presidentes, que han dado "una lección" durante la campaña con el respeto que se han manifestado el uno al otro". A pesar de ello, no ha anunciado sus preferencias, porque, ha dicho, no quiere influir en los afiliados abulenses, quienes tienen "madurez política" suficiente para elegir a quien consideren mejor.