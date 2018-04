El PSOE de Astorga demanda que el Estado cumpla sus compromisos presupuestarios en materia de violencia de género Los socialistas maragatos consideran que esta materia debe ser una «prioridad» para toda la sociedad LEONOTICIAS Martes, 17 abril 2018, 10:49

El Grupo Municipal del PSOE de Astorga ha presentado una moción que demanda al Gobierno «cumplir con sus compromisos encaminado al desarrollo de las medidas previstas en el Pacto de Estado en esta materia».

En la exposición de motivos, se indica que la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres «ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación para los gobiernos y administraciones en el marco de sus competencias respectivas, tal como se definió en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados».

«El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas. Pero no se podrá avanzar en la erradicación de esa lacra violenta y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y si no se dotan a las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos económicos adecuados», afirman.

En base a las medidas establecidas en el Pacto y comprometidas por el Gobierno, los socialistas aseguran que se debe dotar a dichas Administraciones de «partidas económicas específicas correspondientes».

«A estos efectos, hay que recordar también que todos los Grupos Parlamentarios votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber votado a favor el Partido Popular», señalan.

En la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el PSOE asegura que «se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprometido».

En la actualidad, en Astorga, la Policía Nacional mantiene seguimiento de trece casos activos de violencia contra mujeres y son más los casos adscritos al programa 'Viogen', un programa diseñado por especialistas policiales y diferentes universidades. Recientemente se ha conocido la detención de un varón joven por violencia de género. «Por lo tanto, también desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad debemos reclamar las ayudas económicas necesarias para poner en marcha las medidas acordadas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género», explican.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Astorga se solicita a los demás Grupos Municipales, el apoyo a dos acuerdos. El primero es instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se destinen, vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas. El segundo es transladar este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.