IU-Astorga pide reformar la ordenanza de libros de texto para que el material se compre en Astorga Imagen de unos libros de texto. IU de Astorga ha propuesto varias series de ayudas para los alumnos de Astorga LEONOTICIAS León Lunes, 11 septiembre 2017, 12:38

Al inicio de la legislatura «expusimos como una de nuestras prioridades la puesta en marcha de un programa de ayudas a la adquisición de libros de texto», han asegurado desde el partido de izquierdas. Para estas han querido señalar una serie de requisitos que consideran fundamentales.

El primero de estos es «una subvención con carácter universal, abierta a todo el alumnado astorgano, pero con un carácter de prelación atendiendo a criterios de renta, familia numerosa, situaciones de violencia de género o desahucio, etc..» En segundo lugar, la «cuantía de las ayudas por alumna/o a en torno a 90-120€». Ampliar «las ayudas no solo al alumnado de primaria, sino también al alumnado de secundaria».

«Supeditar dichas ayudas a que los libros y material escolar sean adquiridos en librerías y comercios del municipio. No parece muy lógico subvencionar la compra de productos en establecimientos de otros municipios (en muchos casos grandes superficies) cuando existe la posibilidad de hacerlo en el comercio local», asegura IU de Astorga.

«Inicialmente no se cumplieron ninguno de estos requisitos, puesto que en la primera convocatoria las ayudas no eran progresivas, solamente cubrían gastos por importe de 50 €, no alcanzaban a los estudiantes de secundaria y el material escolar podía adquirirse fuera de Astorga».

«En la última convocatoria logramos un avance y que el gobierno municipal aceptara aumentar las la cuantía a 100 € por alumno y la inclusión del alumnado de la ESO. Sin embargo, no logramos que aceptaran el requisito de que los libros y material escolar sean adquiridos en librerías y comercios del municipio para poder ser beneficiario de las mismas. No obstante, nos comprometimos a colaborar facilitando ejemplos concretos de municipios en los cuales las ayudas para material escolar ya contaran con este mismo requisito».

Por ese motivo, «en la mañana del lunes hemos facilitado al gobierno municipal de Astorga una copia de las bases reguladoras de la concesión de estas mismas ayudas en el municipio de La Bañeza», que incluye como requisito para ser beneficiario la siguiente cláusula: «Haber adquirido los libros de texto y el material escolar en cualquier establecimiento que se encuentro dentro del término municipal de La Bañeza».

En IU-Astorga «queremos introducir una cláusula similar para Astorga, queremos que la subvención para la adquisición de libros de texto y material escolar de Astorga tenga como requisito haber adquirido los libros de texto y el material escolar en cualquier establecimiento que se encuentro dentro del término municipal de Astorga».

«¿Es posible que esta propuesta cuente con reparos? Por supuesto que es posible, pero la ordenanza inicialmente aprobada ya contó con un informe negativo de la Secretaría municipal y ese escollo se superó sin problemas gracias a la voluntad política de todos los grupos con representación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento», ha recalcado el partido de izquierdas.

En definitiva, «pedimos al gobierno de Astorga esa misma voluntad política para incluir en la ordenanza reguladora de los libros de texto el requisito de haber adquirido los libros de texto y el material escolar en cualquier establecimiento que se encuentro dentro del término municipal de Astorga. En La Bañeza pueden, aquí solo necesitamos convencer al PP para que tenga esa misma voluntad».