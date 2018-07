Acordes musicales para inaugurar 'Las Noches del Castillo' Antonio Sama, Tokutoshi Torii, Berthold Burkhard, Virginia González, María Jesús Gavela y Conrad Kent (izqda a dcha). La Banda de Música de Valencia de Don Juan fue la encargada de protagonizar esta primera sesión de 'Las Noches del Castillo' acompañada por la Sociedad Musical Poblados Marítimos de Valencia LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL LEÓN Lunes, 9 julio 2018, 11:25

Este fin de semana concluía el Congreso Mundial de Gaudí en su subsede de Astorga con una reflexión común en los expertos gaudinianos; la obra astorgana, laboratorio de ideas de Gaudí, es una obra poco investigada y concluyen la necesidad de ser estudiada en un futuro para averiguar más sobre Gaudí a través de los recursos del edificio.

Si bien es una conclusión de sobra conocida antes del congreso para los locales, no lo era para los expertos extranjeros que han podido conocer durante estos dos días en Astorga nuevos datos sobre el edificio y tomar conciencia de lo que queda por desentrañar. Es por ello que el Gaudí World Congress (GWC) con la ayuda del Ayuntamiento de Astorga y la colaboración indispensable del Palacio, promocionará a futuro el estudio de la obra de Gaudí en Astorga. «Este ha sido el punto de partida. Una vez presentada la obra a los expertos y redirigido el foco de atención de los grandes estudiosos internacionales más allá de Cataluña hasta Astorga, abriremos una puerta al mundo para que sea investigada al nivel de otros edificios de Gaudí», concluía este domingo desde el Ayuntamiento Arsenio García, alcalde, y Silvia Cobos, concejala de Turismo.

El Ayuntamiento de Astorga y el Gaudí World Congress plantearán canalizar futuras investigaciones de la obra de Gaudí en Astorga con alguna Universidad. Asimismo, después la realización de la bóveda catalana durante este fin de semana en Astorga, lo cual, ha acercado la técnica de Gaudí a esta parte de España, el GWC quiere continuar desarrollando la técnica en Astorga a través de talleres para que arquitectos e ingenieros aprendan esta forma de construcción y se involucren también con la investigación de la obra de Gaudí en Astorga

Por su parte ACCIONA Producciones y Diseños, y GWC realizarán una exposición inmersiva sobre la vida y obra de Gaudí con especial énfasis de Astorga. Esta muestra, sobre la que ya se está trabajando, viajará por tres contenientes, Asia, Europa y América.

Diego Maldonado a través de Gaudí Colombia, y los doctores Jairo Álvarez y Bea Fröis ya han mostrado su interés personal para dar continuidad del estudio del edificio.

Sobre la obra de Gaudí en Astorga –considerado por los expertos como una de las más singulares y en palabras de este fin de semana del experto japonés Tokuthosi Torri, de «capital importancia para que el joven Gaudí desarrollase su estilo» – tan solo se han realizado en 100 años dos monografías de estudio –de María Jesús Gavela y Javier Rivera– y un número «híper reducido» de artículos especializados.

Pero el desconocimiento no acaba ahí. Dado los datos aportados en este Congreso por algunos de los expertos, se ha puesto de relieve que lo que conocemos del Palacio de Astorga es tan solo un cincuenta por ciento. Frente a las cuatro plantas hoy en día visitables, Gaudí independizó otras cuatro entreplantas, destinadas a usos privados, en las que ningún experto ha entrado todavía y de las que gran parte de la comunidad científica no sabía de su existencia dado que no existía documentación gráfica ni son perceptibles a simple vista. «Se trata de una pieza clave para conocer la complejidad de la obra en el siglo XIX y para conocer también al joven Gaudí que llego a Astorga», coincidieron en señalar los investigadores del arquitecto.

Una de las ponencias del tercer Gaudí World Congress más esperadas por los expertos era la de Virginia González Rebollo, directora de las obras de restauración del Palacio acometidas entre 2013 y 2017. Y es que los expertos sabían que nadie conoce mejor un edificio que un arquitecto que ha tenido que intervenir en el para su recuperación. Y la ponencia no defraudó. La riqueza espacial del edificio fue una de las cosas que más llamó la atención de los investigadores extranjeros. Asimismo, la arquitecta quiso incidir en que «durante años, tal vez por la lejanía con Cataluña o las sucesivas leyendas sobre como Gaudí abandonó las obras y la culminación del edificio por Ricardo García Garueta, el Palacio de Astorga ha tenido una imagen que no se merece entre los expertos por no reconocer las esencias de Gaudí en la obra. Sin embargo, ese porcentaje que Gaudí no dejó acabado, no supera el 25 por ciento del total del edificio», subrayó tajantemente González Rebollo en una cuantificación que nunca se había realizado.

Por su parte, el catedrático y arquitecto nipón, Tokuthosi Torri, explicó que es indudable que para el diseño del Palacio Episcopal de Astorga, Gaudí tomó prestados capiteles y arranques de columnas del Patio de la Alberca de la Alhambra de Granada, un dato también poco conocido.

La investigadora pionera de la obra de Gaudí en Astorga, María José Gavela, concluía el Congreso señalando que espera que esto «no sea un final, si no tan solo un nuevo comienzo. «Yo que llevo más de 40 años estudiando el Palacio creo que hoy es un día importante. Hay mucho por desentrañar en Astorga y mucho por hacer».

Conrad Kent definía el Congreso como «una experiencia muy afortunada, de las experiencias más gratas que he tenido en grupos académicos y hacía hincapié en los «infinitos vínculos fructíferos» del Palacio de Astorga con el resto de las obras.

En este Congreso, el Ayuntamiento de Astorga ha contado con el patrocinio de Microsoft, Renfe, Fundación Once e Iberia, además del importante respaldo de la Diputación de León, que ha participado en su financiación, la Junta de castilla y León, el Obispado de Astorga, sin el cual no se hubiese podido realizar, la ULE, ACCIONA, el Colegio Oficial de Arquitectos de León y un conjunto de empresas locales que han dado su apoyo a esta iniciativa. Entre ellas: Flores Carpiccio, Automóviles Hercasa, I.G.P Mantecadas de Astorga, Dornier, Hotel Spa Ciudad de Astorga, Hotel Vía de la Plata y Hotel Astur Plaza.

La guinda al III Congreso mundial de Gaudí en Jiménez de Jamuz

El sábado 7 de julio, los participantes-expertos del congreso mundial de Gaudí visitaron el museo alfar de Jiménez de Jamuz, donde se les hizo una visita guiada explicando las características de la alfarería jiminiega. Posteriormente pudieron observar cómo se fabricaba, en época de Gaudí, uno de los ladrillos realizados con los moldes y se procedía a su pintado, conociendo todo el proceso de elaboración.

En el congreso de Gaudí de Astorga participaron experto de todo el mundo. Todos los expertos manifestaron la importancia de poder tener a día de hoy constancia viva del devenir constructivo del Palacio Episcopal.