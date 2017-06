La Plataforma pro Sanidad Pública de Astorga exige nuevas especialidades en la capital maragata

La plataforma pro Sanidad Pública de Astorga y Comarca exigen la dotación de las especialidades de urología, endocrinología, alergología y cirugía mayor ambulatoria en el centro de salud de la capital maragata.

«La salud es un derecho de toda la ciudadanía recogido en nuestra Constitución. Y son las instituciones públicas quienes deben de poner los medios para que este derecho se cumpla. Y para que los medios para promover, proteger y recuperar la salud, estén al alcance de todos y de todas, sin excepción», explican.

Consideran que esta reivindicación en La Maragatería es clave y recuerdan que han reivindicado durante años la construcción de un centro hospitalario.

Uno de los argumentos para solicitar un centro hospitalario es que «la distancia al hospital de referencia excede el tiempo estipulado para realizar un recorrido que en el caso de algunos pueblos de Maragatería o de Cepeda supera con mucho los 60 minutos».

También señalan el envejecimiento y dispersión de la población, una vía rápida donde se producen graves accidentes y el estar situados en un cruce de Caminos, que acumula gran número de Peregrinos.

«Se consiguió tras una larga reivindicación y mucho esfuerzo, un nuevo Centro de Salud y Especialidades, pues el antiguo no reunía las condiciones de salubridad ni disponía del necesario espacio. También conseguimos que uno de los Helicópteros de nuestra comunidad se radicara en Astorga. Sin embargo el Centro nuevo no ha sido dotado de todas las especialidades comprometidas. No tiene consultas de Atención Primaria ni tampoco se realiza Rehabilitación en horario de tarde, a pesar de los compromisos de la Junta de Castilla y León», aseguran.