Villaquilambre celebra el ‘Día Mundial del Síndrome de Down’ La Asociación ‘Síndrome Contenta’ en colaboración con el Consistorio ha celebrado un acto en el que han tomado la palabra varios testimonios que han relatado sus experiencias personales LEONOTICIAS Miércoles, 21 marzo 2018, 19:09

El Ayuntamiento de Villaquilambre no ha querido dejar pasar la ocasión de celebrar este 21 de marzo, ‘Día Internacional del Síndrome de Down’. Una celebración para la que la Asociación ‘Síndrome Contenta’ ha organizado un evento en el que han tomado parte miembros de la propia asociación, testimonios personales y de otras organizaciones como ‘Crea y Crece’, que ha estado representado ‘Lady Isabel Design’, una chica con Síndrome de Down que se dedica al diseño.

En primer lugar ha tomado la palabra, Juan Carlos Rua, presidente y fundador de ‘Síndrome Contenta’, quien ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y ha repasado las cuestiones más importantes que organizaciones como la suya tiene por delante, “Nuestro primer reto es la normalización. Cada vez más nos encontramos chicos, que estudian, trabajan, tienen su pareja, se casan, participan en la vida pública, viven de forma independiente e incluso emprenden con el fin de conseguir sus sueños. La normalización debemos empezarla en casa, cuando son pequeños, cuando se relacionan en las escuelas o cuando se les piden pequeñas responsabilidades. No podemos pedir a la sociedad algo que no exigimos en nuestros hogares’.

Posteriormente han tomado la palabra familiares de chicos con síndrome de Down para compartir sus experiencias personales e incluso ‘Lady Isabel’, una chica que se dedica al diseño, ha explicado a los presentes sus inquietudes tanto vitales como profesionales, que como ella misma reconoció no son diferentes de la de cualquier joven de su edad.

El acto ha finalizado con la intervención de concejal responsable, Miguel Ángel Díez de Celis, quien ha puesto el énfasis en la integración total de los nacidos con Síndrome de Down en la sociedad, algo para lo que la colaboración de las instituciones es fundamental, “junto con vuestra Asociación nos sumamos para poner nuestro pequeño grano de arena y entre todos concienciar al resto de la ciudadanía que una persona con Síndrome ‘Contenta o Down’, como le quiera llamar cada uno, puede desarrollar actividades igual que otra. También es responsabilidad de administraciones públicas que deben facilitar los medios adecuados para fomentar la autonomía de estas personas y su integración en la sociedad”.

Por último, señalar que el acto ha sido retransmitido vía streaming a través de la página web de la Asociación ‘Contenta’ a los países en los que existen también otras delegaciones como Colombia, México, Argentina y Paraguay