Podemos muestra su preocupación e indignación por los casos de corrupción ocurridos en Villaquilambre El representante de Podemos en Villaquilambre, Juanjo Moro ofrece una rueda de prensa acompañado por el secretario general del Grupo Parlamentario Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández Esta formación considera que no es un problema que se solucione apartando a unas pocas manzanas podridas sino cambiando radicalmente la forma de hacer política LEONOTICIAS Villaquilambre Martes, 3 julio 2018, 20:52

Podemos Villaquilambre y el grupo municipal de Ahora Villaquilambre han querido manifestar su preocupación e indignación por los acontecimientos que se han ido sucediendo este martes, especialmente en este municipio. «De confirmarse la noticia de la detención de Manuel García, alcalde de Villaquilambre, por su presunta implicación en una trama de contratación corrupta, estaríamos ante una muestra más, y muy grave, de que estamos gobernados por personas que no gestionan lo que es de todas y todos para el bien de la ciudadanía sino el de unos pocos», sostiene esta formación.

Estas formaciones creen que la función pública ha de realizarse siempre desde la ejemplaridad, honestidad y transparencia. «Por eso es imprescindible que el cambio llegue a nuestro ayuntamiento y por fin podamos abrir sus puertas y ventanas a la ciudadanía, levantar las alfombras y vaciar los cajones y acabar con todo rastro de corrupción, ya que no sólo perjudica directamente a la ciudadanía sino que deja el nombre del municipio por los suelos. Nuestra gente y nuestros pueblos merecen un gobierno que esté a su altura», Aseguran.

Siempre desde la máxima cautela y respeto a la presunción de inocencia y los procesos judiciales y de investigación, quieren remarcar que si se confirmara la implicación del alcalde en presuntas contrataciones corruptas, «s dimisión y la de todas las personas implicadas sería sólo el primer paso».

Esta formación considera que no se trata de un caso aislado. «El alcance de la operación iniciada, sus ramificaciones y su extensión demuestran que no nos encontramos ante un problema que se solucione apartando a unas pocas manzanas podridas sino cambiando radicalmente la forma de hacer las cosas y demostrando que se puede gestionar lo que es de todos y todas para el beneficio común». Por su parte consideran que la aparición recurrente de ciertas empresas en estos entramados de contratación es un síntoma de que estamos ante una trama que se ha tejido durante años entre las instituciones y ciertos privilegiados del sector privado para beneficio de sus intereses y en detrimento del bienestar de la ciudadanía. «Es necesario acabar con este tipo de prácticas y regenerar de una vez, de verdad y no sólo de palabra, el funcionamiento de nuestras instituciones».