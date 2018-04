La Diputación pedirá a la Junta de Castilla y León que construya el instituto de Villaquilambre Vista del pleno ordinario de abril. / Noelia Brandón/Vanesa Lorenzo El pleno provincial aprueba por unanimidad instar a la Consejería de Educación a que ponga las medidas para que el centro sea una realidad y reclamar al ayuntamiento que ponga los terrenos a disposición | Castañón: «La Consejería tiene sensibilidad con esta realidad» N. BARRIO León Miércoles, 25 abril 2018, 14:24

La Diputación de León pedirá a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que ponga los mimbres para que el instituto de Villaquilambre sea una realidad cuanto antes, reclamando al ayuntamiento del alfoz que facilite los terrenos y los trámites para este fin. Esta cuestión centró uno de los debates más intensos del pleno ordinario del mes de abril de la cámara provincial, en el que todos los grupos votaron a favor.

Abría fuego el portavoz socialista José Pellitero, que pedía al presidente Juan Martínez Majo «que diga a los señores de Valladolid que estamos hartos o lo siguiente», añadiendo que «luego no nos extrañe que la provincia pierda habitantes». El leonesista Matías Llorente señalaba que «es bastante lamentable que echemos mano a cuestiones técnicas para negar esta infraestructura, ya que lo importante es crearla cuando hay gente, porque luego ya da igual».

Se iban sumando los votos a favor de la moción. El bercianista Pedro Muñoz defendió que «se dan mucha prisa para cerrar institutos donde no hay gente y no para crearlos donde se necesita. Todos somos responsables de que no se haga. No deberíamos andarnos con paños calientes».

Desde Ciudadanos, Juan Carlos Fernández entendió que la moción «llega tarde», ya que «a León hay que dotarlo de todas las infraestructuras que sean necesarias». Por su parte, Miguel Flecha señaló que «uno viene al pleno ilusionado con estas mociones», al tiempo que añadió que «estamos notando que no llegan las cosas».

Galería. Vanessa Lorenzo

Concluía turno el portavoz de los populares Francisco Castañón. «A mí no me parece lógico discutir en algo en lo que estamos todos de acuerdo. No me toca a mi defender la postura de la Junta, pero la Consejería tiene sensibilidad».

Finalmente todos los diputados presentes votaron a favor de la moción, en un paso institucional más para cumplir con la demanda del municipio del alfoz.